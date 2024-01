Intelligenza artificiale e start up, il Sigep guarda al futuro: un intero padiglione dedicato all'innovazione

Il tema dell’innovazione è centrale alla 45esima edizione di Sigep - The Dolce World Expo organizzata da Italian Exhibition Group dal 20 al 24 gennaio 2024 alla fiera di Rimini. Sigep 2024 punta su un programma incentrato sui trend e gli scenari futuri tanto da dedicarvi un’intera area espositiva nella Hall sud. È proprio nell’Innovation District, infatti, che prenderanno forma le novità e le idee capaci di innovare e rendere sempre più competitivo il settore del foodservice dolce. L’Innovation district si sviluppa su tre filoni, animati da confronti professionali, nuove tendenze, imprese innovative e rivoluzioni digitali: la Vision Plaza, l’Area Start-up e il Premio Innovazione.

Vision Plaza

I professionisti del foodservice dolce tornano ad accendere il palcoscenico della Vision Plaza con confronti professionali e talk per comprendere le sfide del comparto e individuare le opportunità future di crescita e sviluppo, con una prospettiva sui principali trend globali e i comportamenti di consumo fuori casa con un focus sugli sviluppi nei diversi Paesi. Digitale e sostenibilità saranno al centro di diversi dibattiti con tematiche che stanno rivoluzionando l’industria del foodservice dolce dettando l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende del settore.

Sponsor Vision Plaza: Cherry Bank

Partner Vision Plaza: Accenture, AMPI-Accademia Maestri Pasticceri Italiani, AIBI-Associazione Italiana Bakery Ingredients, APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, CAST Alimenti, CEOPPAN - Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, Circana, Deloitte, Dolcesalato, FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi, FIPPA – Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri ed Affini, Marcas de Restauración, Relais Dessert, Slow Food Coffee Coalition, Trade Lab. Media Partner: Bargionale, Comunicaffè, Pasticceria Internazionale.

I talk

A Circana, leader nelle ricerche di mercato e nell’analisi dei comportamenti di consumo, sarà affidata la conduzione di due talk con focus su Italia e Europa. Le esigenze del consumatore del futuro saranno infatti oggetto del convegno dal titolo “Dolce e salato. sfide e opportunità per il foodservce dolce nell'Italia di domani”; mentre le opportunità e gli scenari del fuori casa saranno analizzati con un outlook europeo nel talk “I consumi fuori casa in Europa. opportunità e prospettive future: i consumi fuori casa in Europa” con la partecipazione di Jochen Pinsker, Vicepresidente di Foodservice Europe.

Ancora un approfondimento sul futuro del foodservice dolce sarà offerto dal talk di Bargiornale, dedicato all’innovazione in ambito alimentare, con focus sui nuovi ingredienti ad alta funzionalità, nuovi modi di gestire i rapporti di fornitura e sviluppare metodi di produzione rivoluzionari. Infine, gli esponenti dell’associazione Marcas de restauraciòn, che rappresenta i principali brand della ristorazione in Spagna, dibatteranno sul palco della Vision Plaza sull’importanza dei marchi di ristorazione.

Intelligenza artificiale

Tra i principali argomenti affrontati nella Vision Plaza, grande attenzione sarà rivolta all’Intelligenza artificiale, tema caldo del momento che investe anche il foodservice dolce, al quale Cast Alimenti dedicherà il talk “Il futuro oggi: l’intelligenza artificiale made in Cast al servizio dell’intelligenza nelle mani delle professioni gastronomiche”.

Le sfide della digitalizzazione e dell’imprenditoria del futuro legate in particolare al mondo Bakery e Gelato saranno trattate da Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi, proponendo interessanti spunti di riflessione nei due talk “Innovazione e Digitalizzazione nelle Pasticcerie e Gelaterie” e “Cambiare prospettiva: da gelatiere a imprenditore”.

Un altro topic attuale sarà al centro del dibattito “Comunicare l'eccellenza delle materie prime e praticare la sostenibilità” curato da Dolcesalato per riprendere il significato di una parola ormai abusata come la sostenibilità, analizzandone gli obiettivi e rilanciandone gli aspetti pratici.

Non mancheranno nomi del calibro di Iginio Massari, pronto a portare in scena creatività e futuro nel dibattito “Differenti visioni grandi idee” in collaborazione con APEI-Ambasciatori Pasticcieri dell’Eccellenza Italiana, protagonista anche di un altro talk sulla realtà aumentata applicata alla pasticceria: “Pasticceria reale versus pasticceria virtuale”.

Focus sulle filiere

Novità di questa edizione nel palinsesto dei talk dedicati alle singole filiere, Fippa–Federazione italiana dei panificatori e pasticceri presenterà in collaborazione con Trade Lab un’analisi sullo stato attuale di panificazione e pasticceria nel sud Europa.

“Guardare oltre” sarà invece il titolo del convegno di Ampi – Accademia Maestri Pasticcieri Italiani che interverrà insieme ad esperti del settore della pasticceria, spaziando tra alimentazione, nutrizione, analisi di mercato e comunicazione.

Sempre con focus sulla pasticceria, Ceoppan, la Confederazione spagnola dei Panifici, Pasticceria e Prodotti Affini porterà sul palco un talk sulle novità della pasticceria artigianale in Europa, dalle produzioni ai packaging.

Alcune tra le filiere rappresentate a Sigep saranno protagoniste nella ricerca “Pane, pizza e pasticceria: nuovi consumi e tendenze” presentata da Aibi l’associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad ASSITOL in collaborazione con Format Research.

L’affascinante settore del Caffè sarà esplorato sotto la lente di ingrandimento di Comunicaffè che ne analizzerà i possibili scenari, mentre Slow Food Coffee Coalition affronterà la valorizzazione della coltivazione del caffè e delle comunità di produttori per creare consapevolezza nei consumatori. Nella giornata conclusiva di Sigep 2024 sarà inoltre presentata Il Camaleonte, la guida che mapperà le torrefazioni d’Italia 2024.

Area start up

Disposta attorno alla Vision Plaza, l’area Start-Up, nata grazie alla partnership tra Italian Exhibition Group e ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e alla collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è la vetrina delle imprese innovative che propongono tecnologie, servizi e soluzioni nei settori del foodservice dolce.

Il progetto mira ad instaurare incontri professionali e condivisione di idee con le aziende di diverse dimensioni che mirano a rafforzare la propria competitività e creare nuove opportunità di business attraverso l’innovazione.

Premio innovazione

Istituito grazie alla collaborazione con Angi, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, il Premio Innovazione offrirà l’opportunità alle aziende espositrici di mettere in luce le proprie peculiarità e i valori distintivi candidandosi ad una delle 5 categorie presenti: Prodotto Innovativo, Sostenibilità, Innovazione Digitale, Organic/Free From, Packaging.

La giuria sarà composta da Roberto Baldassari, Direttore Comitato Scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Diana Battaggia, Direttore Generale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Mauro Spagnolo, Direttore "Rinnovabili" e giornalista esperto foodtech/agritec/sustainability; Domenico Nuzzo, Ricercatore presso Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Giorgio Deponti, Professore di Food and Product Design al Politecnico di Milano e Strategic Design Consultant; Barbara De Ruggeri, Funzionario dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) presso l'Ufficio Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti.