L'Ordine dei Commercialisti in prima linea a sostegno delle imprese coinvolte nell'alluvione

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini si aggiunge a coloro che restano vicini a famiglie e imprese coinvolte dall’alluvione di fine maggio. Il Presidente dell’Ordine Giuseppe Savioli ha consegnato alla Camera di commercio della Romagna un assegno col contributo che andrà ad aggiungersi a quanto si sta raccogliendo per destinarlo alle imprese che si trovano nella difficile condizione di porre rimedio ai danni e di ripartire.

“C’è stato uno straordinario e immediato movimento di solidarietà, ora necessario continuare perché sappiamo tutti che in attesa di ristori nazionale è proprio un aiuto in queste prime fasi l’apporto che può fare la differenza”. L’Ordine di Rimini aggiungerà allo stanziamento deliberato insieme alla propria Fondazione anche una comunicazione a tutti i professionisti iscritti, poiché direttamente e per loro tramite ai loro clienti, giunga la sensibilizzazione a ulteriori interventi a sostegno delle iniziative promosse dalla Camera di commercio della Romagna.

Carlo Battistini, Presidente Camera di commercio della Romagna: “Ringrazio il presidente Savioli e l’Ordine dei commercialisti di Rimini per la sensibilità e la generosità. Questo contributo mi fa particolarmente piacere, perché sottolinea ancora una volta il riconoscimento dell’importanza sociale delle imprese per il territorio. La donazione va ad aggiungersi alle altre risorse, già stanziate dalla Camera e già ricevute, comprese quelle della Camera di commercio di Roma, Unioncamere italiana e Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese”.