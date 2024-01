Nuovo piano strategico per Ieg, ricavi consolidati in crescita e investimenti per 172 milioni

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il piano strategico 2023 - 2028 "Forti dei risultati conseguiti nel 2023 che hanno superato gli obiettivi previsti dal Piano 2022-2027 - spiega Corrado Peraboni, Ceo di Italian Exhibition Group -, presentiamo oggi un Piano Strategico con obiettivi ancora più ambiziosi che prevede una crescita robusta in Italia e lo sviluppo internazionale, anche attraverso il consolidamento delle piattaforme esistenti. Il nostro Piano si inserisce in uno scenario favorevole per il mercato fieristico che, dopo le incertezze legate alla pandemia, ha ripreso a crescere a tassi più sostenuti del passato grazie ad una rinnovata volontà di aggregazione e condivisione. In tale contesto riaffermiamo l’unicità del nostro modello di business quale #community catalyst & creator con l’obiettivo di posizionarci tra i top player internazionali nell’organizzazione di eventi, superando i 300 milioni di Euro di ricavi e con una continua e sostenibile generazione di valore".

I pilastri della strategia di Ieg

Italian Exhibition Group punta ad una crescita del portafoglio esistente, che passa attraverso gli investimenti nei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza, per accogliere lo sviluppo dei principali eventi organizzati già a saturazione dello spazio espositivo (Ecomondo, VicenzaOro, Sigep). Nel contempo, la strategia si pone come obiettivo la ricerca e lo sviluppo di nuovi settori, sia mediante spin off di eventi esistenti, che attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti.

Ieg punta anche ad un consolidamento dello sviluppo internazionale, non solo attraverso le piattaforme esistenti, ma anche sviluppando nuovi mercati.

Infine Ieg intende sviluppare nuove linee di business ad alto valore aggiunto, in particolare nel segmento digital per l’evoluzione dell’exhibition experience, combinato al miglioramento della marginalità della divisione “Servizi".

Crescita e investimenti

Il nuovo piano strategico evidenzia una crescita di tutti i principali indicatori economico finanziari, in particolare di fatturato e margine operativo lordo con Cagr 2023-2028 attesi rispettivamente a +9% e +13%, nonché un rafforzamento della solidità patrimoniale con una progressiva riduzione dell’indebitamento e della leva finanziaria in arco piano, nonostante un importante piano di investimenti di circa 172 milioni di euro finanziato per circa il 70% tramite risorse proprie e in via residuale con ricorso all’indebitamento, che consentiranno al Gruppo di poter cogliere ulteriori opportunità di crescita per linee esterne.

Il preconsuntivo annuncia la crescita dei ricavi consolidati

Gli obiettivi di crescita presentati nel piano strategico si basano su risultati pre-consuntivi per l’esercizio 2023 che si posizionano nella parte alta del range della guidance ed evidenziano una forte crescita dei ricavi consolidati attesi a circa 210 milioni di euro (+30% rispetto ai 162 milioni di euro conseguiti nell’esercizio 2022 e +16% rispetto all’obiettivo di Piano 2022-2027) e dell’Ebitda Adjusted a 49 milioni di euro (più che raddoppiato rispetto ai 18 milioni di euro del 2022 e in crescita del 29% rispetto ai target di piano) con un Adjusted Ebitda Margin del 23%, ritornato ai livelli pre covid, con un anno di anticipo rispetto al piano precedente. La Posizione Finanziaria Netta è attesa a circa 72 milioni di euro in miglioramento di 23 milioni di euro rispetto ai 94,8 milioni di euro del 31 dicembre 2022.