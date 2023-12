Rinaldini Pastry cambia governance: D.G. Holding Spa assume il controllo della società

Il nuovo posizionamento sul mercato della Rinaldini Pastry S.p.A. è perfezionato: importanti modifiche tanto nell’assetto societario quanto nell’assetto organizzativo hanno recentemente sancito il pieno controllo della Rinaldini Pastry da parte della D.G. Holding S.p.A. – holding facente capo alla famiglia Dionigi. È stato proprio il primo ingresso nel 2017 nel capitale della Rinaldini Pastry da parte della famiglia a dare il via al progetto che ha il suo punto di forza nel moderno laboratorio di 3.600 mq di Cerasolo - dove è stata concentrata l’intera produzione aziendale - e dall’apertura dei nuovi stores a gestione diretta a Rimini, Milano e Roma, a cui hanno fatto seguito più tardi le inaugurazioni di alcuni punti vendita in ambito travel, grazie ad un accordo di sviluppo in franchising siglato con MYChef | Areas nel 2019 (per gli stores di Milano Linate, Roma Termini e Roma Fiumicino).

Oggi, le opportunità sul mercato hanno favorito l’inserimento in azienda di nuove figure manageriali, con la conseguente creazione di una organizzazione strutturata per operare sui canali attivati in questi anni, consolidando anche lo sviluppo commerciale in ambito Ho.Re.Ca, GDO ed export già avviato da tempo in Rinaldini Pastry. Gli obiettivi sono decisamente ambiziosi, ma concreti e realistici, per il raggiungimento dei quali è stato necessario definire importanti cambiamenti al vertice per la gestione dell’azienda.

In tal senso, Luca Alessandri - General Manager di Rinaldini Pastry da giugno 2023 - diventa nuovo Amministratore Delegato, mentre Mario Esposito - ideatore e promotore dell’attività di sviluppo retail del brand - assume la carica di Presidente del CdA: insieme daranno esecuzione alla strategia orientata alla creazione di valore per il brand Rinaldini, in un percorso di crescita al passo con la complessa evoluzione del settore dolci e lievitati.

Di fondamentale importanza saranno i rapporti strategici con i partner chiave rispetto ai canali commerciali selezionati che per lo sviluppo.

Roberto Rinaldini mantiene all’interno dell’azienda la posizione di Brand Ambassador e consulente per la Ricerca & Sviluppo e per la produzione aziendale.