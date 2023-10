E' la settimana del Ttg, Rimini verso il tutto esaurito per 450 hotel. Prenotazioni in crescita del 13%

Rimini verso il tutto esaurito per la fiera b2b più importante sul turismo internazionale. Secondo le stime di Visit Rimini: “Sono oltre 450 le strutture alberghiere pronte a ospitare i partecipanti della 60° edizione di TTG Travel Experience e della 1° di InOut, the Contract Community. Un’occupazione quasi al completo a pochi giorni dell’inaugurazione. La situazione delle prenotazioni è tutt’ora in gran fermento, seguendo il trend delle prenotazioni anche sotto data. Segna una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 12,8 punti percentuali per i 3 stelle e di 13,2 punti percentuali per i 4 stelle. Un risultato molto positivo confortato dalla presenza notevole di ospiti stranieri”.

E l’attrattività di Rimini continua con previsioni che fanno ben sperare per un autunno trainato dagli eventi. “Possiamo già anticipare qualche dato per Ecomondo – prosegue il termometro di Visit Rimini -. Le previsioni per il mese di novembre sono altrettanto rosee perché ad un mese della 26° edizione della fiera della transizione ecologica, le prenotazioni segnano un + 29 punti percentuali per i 3 stelle e + 6 punti percentuali per i 4 stelle rispetto al 2022”. Trend che mettono in evidenza come, al di là della stagione turistica, il sistema Rimini con la sua attrattività e la programmazione di eventi, fieristici e congressuali va sempre più verso il turismo 365 giorni all’anno.

Visit Rimini in Fiera

Dall'11 al 13 ottobre presso il quartiere fieristico di Rimini si svolgeranno la 60esima edizione del TTG – Travel Experience e la 1° edizione di InOut the Contract Community. In occasione della fierab2b più importante sul turismo internazionale, VisitRimini, la Destination Management Company ufficiale di Rimini, si presenterà al mercato con uno stand innovativo che mette in risalto l'affascinante dualità di Rimini, una città che abbraccia con passione sia lo stile di vita leisure che le opportunità di business: “una città, due anime”.

Posizionato nel padiglione C4, VisitRimini ha ideato uno stand agile e accogliente per rispondere in contemporanea alle esigenze della clientela leisure e business. Per quest’ultima, all'interno dello stand sarà possibile incontrare il Convention Bureau della Riviera di Rimini - partner di fiducia per l'organizzazione di eventi - e l'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini".

Nell'area leisure invece, gli operatori presenti racconteranno la città di Rimini, candidata a Capitale Italiana della Cultura nel 2026 e il suo entroterra grazie alla collaborazione del Gal Valli Marecchia e Conca, Piacere Spiaggia Rimini e la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

Tra gli appuntamenti principali organizzati da VisitRimini durante il TTG - Travel Experience:

- 12/10 alle ore 18.30 - City Tour: Le Meraviglie di Rimini (IT/EN) – è ancora possibile la registrazione presso lo stand.

- 13/10 alle ore 11.00 - Presentazione WebApp Salute Viaggiatore a cura del GAL Valli Marecchia e Conca.

- 13/10 alle ore 12.00 - Degustazione di prodotti tipici a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

L'invito è aperto a tutti gli operatori del settore che desiderano scoprire di più sulla città di Rimini e sulle sue molteplici opportunità.

VisitRimini, in qualità di Destination Management Company e tour operator di incoming a Rimini, gestisce l'intera filiera dei servizi e fornisce assistenza completa ai clienti in tutte le fasi dell'organizzazione.

VisitRimini garantisce: assistenza a 360 gradi con un team di esperti in loco disponibile 7 giorni su 7, tutto l'anno; affidabilità, sicurezza e qualità; servizi per l'organizzazione di qualsiasi tipo di vacanza ed evento. Area business: organizzazione di eventi congressuali e fieristici, convention, eventi aziendali, incentive e team building, eventi sportivi e culturali. Area leisure: tour operator, agenzie di viaggio, OTA, Associazioni e CRAL, gruppi scolastici, wedding planner.