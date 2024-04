"Turismo 2024. Insieme verso il futuro": torna la convention degli albergatori

Torna l’appuntamento con la convention degli albergatori di Bellaria Igea Marina: “Turismo 2024. Insieme verso il futuro” è in programma martedì 9 aprile al Palacongressi. La giornata sarà dedicata alla formazione e porterà sul palco del Palacongressi temi attuali e di grande interesse per gli operatori turistici quali l’intelligenza artificiale e il suo utilizzo in hotel, le complessità del passaggio generazionale e una riflessione sulla professione alberghiera. Ampio spazio verrà dedicato ai ragazzi e alla loro esperienza: i Giovani Albergatori di Bellaria Igea Marina racconteranno la loro visione del futuro. Gli interventi saranno curati da consulenti che hanno un rapporto ormai consolidato con le nostre associazioni e realtà turistiche: Daniele Sarti, Gian Marco Montanari e Alex Gasperoni per il Team Albergatore Pro e Marco Volpe. Al termine della giornata è previsto un momento conviviale con aperitivo.