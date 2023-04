"Si pedala" da Bologna alla spiaggia di Riccione, alla scoperta delle bellezze e dei sapori tr colline, oasi, lagune e borghi

Sabato 29 aprile prende il via Emilia-Romagna Bike Trail, un tour ciclistico con partenza da Bologna verso Riccione, alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della regione, ma anche dei sapori unici apprezzati in tutto il mondo. Il progetto è rivolto a tutte le tipologie di ciclista, dal professionista allo sportivo della domenica, accomunati dalla passione per le due ruote e dal desiderio di scoprire il territorio in sella alla propria bicicletta.

L’arrivo alla Spiaggia del Sole, bagno 86/87

I percorsi del Trail sono quattro, tutti diversi: si snodano su sentieri collinari, strade ghiaiate, oasi lagunari e borghi storici, fino a raggiungere il mare, senza tempo limite e senza la pressione della gara. Per consentire a tutti di sperimentare il mondo del bikepacking e dei trail sono stati tracciati in Gpx i quattro percorsi, ognuno con importanti differenze in termini di chilometraggio e dislivello: qualunque sia il grado di preparazione e il tipo di bike sarà il partecipante, in totale autonomia, a decidere quando e dove mangiare, quando e dove dormire. Il punto di arrivo è fissato presso la Spiaggia del Sole (bagno 86/87) sul lungomare di Riccione, dove lo staff coronerà i partecipanti con una buona birra artigianale.

Il Patrocinio del Comune di Riccione

L’evento sportivo Emilia-Romagna Bike Trail è organizzato dall’Associazione Arrivano i Regaz e patrocinato dal Comune di Medicina, in collaborazione con ProLoco. Quest’anno, l’iniziativa ha il riconoscimento e il Patrocinio del Comune di Riccione, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

La partenza è programmata per le ore 8 di sabato 29 aprile dal Camping Club del Sole di Bologna. Il percorso prevede una sosta in Piazza Maggiore e un passaggio al Santuario di San Luca. Una tappa importante sarà quella a Medicina, dove si attenderanno i partecipanti in Piazza Garibaldi per un ristoro a km zero.

I quattro percorsi tracciati in Gps