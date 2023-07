Marisa Laurito e Fiamma Nirenstein, ospiti nel salotto en plein air de “La Terrazza della Dolce Vita”

Marisa Laurito e Fiamma Nirenstein sono le due protagoniste dell’appuntamento, tutto al femminile, con Simona Ventura e Giovanni Terzi martedì 1 agosto (ore 19:00) nell’ambito de “La Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel di Rimini.

Volto celebre del cinema e della televisione italiana, Laurito quest’anno è stata scritturata per partecipare alla seconda edizione del docu-reality più seguito di Sky Uno: “Quelle brave ragazze” accanto a Mara Maionchi e Sandra Milo.

Fiamma Nirenstein, scrittrice e giornalista, ha vissuto per anni a Gerusalemme, dove è stata inviata prima per “La Stampa” e poi per “il Giornale” per il quale continua a scrivere. Oggi è vicepresidente della Commissione Esteri della Camera.

Gli appuntamenti proseguono martedì 2 agosto con l’ospite internazionale del programma. In esclusiva per il ciclo di incontri riminese, sbarcherà in Italia l’attore e regista statunitense Anson Williams, celebre per aver interpretato il personaggio di Potsienella popolare serie tv anni ’70 Happy Days.

La serata di martedì è, inoltre, dedicata alla beneficienza. Il pubblico potrà partecipare alla Charity Dinner per la raccolta fondi a favore delle popolazioni delle zone alluvionate in Emilia-Romagna. Sarà possibile prenotare un tavolo al tel. 0541-22122. Il musicista Saturnino in veste di Dj e la cantante brasiliana Olga Maria de Souza, in arte Corona, si esibiranno durante la serata.

Gli appuntamenti de "La Terrazza della Dolce Vita" sono a ingresso gratuito, con prenotazione.