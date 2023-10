Appuntamento con la lettura: riprendono gli appuntamenti in biblioteca per i più piccoli

Orario non disponibile

San Giovanni in Marignano

E' tempo di lettura e ritrovarsi in biblioteca. A tal proposito, la cittadina di San Giovanni in Marignano può vantare del sostegno di un gruppo di volontari pronti a sorprendere i più piccoli con letture ed incontri presso gli spazi di Via Roma, 59.

Anche quest’anno le letture ripartono a partire dal mese di novembre: a partire dal 9 novembre, ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle 18:30 torna il tradizionale appuntamento con letture e laboratori rivolti a bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Il progetto mira alla promozione della lettura ad alta voce fino ai primi anni di vita, alla valorizzazione delle abilità creative del bambino, nonché alla scoperta dell’esperienza del “fare insieme” ad un adulto di riferimento (genitore, fratello, nonno…).

Tutti gli appuntamenti si svolgono in Biblioteca, coordinati da volontari esperti ed appassionati: ognuno, in biblioteca, porta quello che può donare di sé e della propria creatività ed esperienza, e, insieme ai bambini, torna un po’ bambino a sua volta.

Con questo progetto si vuole, infatti, sia divertire che stimolare riflessioni e proporre esperienze significative, come occasioni di condivisione di emozioni, di incontro e confronto.

Commenta l’Assessore alla Cultura Michela Bertuccioli: "La Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano è una bellissima realtà di incontro per i più piccoli e siamo felici che i volontari tornino con entusiasmo a proporre appuntamenti che promuovono la lettura, ma parlano anche di temi importanti. Aspettiamo dunque ogni giovedì tanti bambini e famiglie che saranno accolti con entusiasmo, in un ambiente carico di libri e passione".

Il calendario delle letture in Biblioteca :

Giovedì dalle ore 17:00 alle 18:30

9 novembre: Bentornati in Biblioteca!!

Bentornati in Biblioteca!! 16 novembre: Lettura e laboratorio: Sabi e Babi

Lettura e laboratorio: Sabi e Babi 23 novembre: La gentilezza. Lettura

La gentilezza. Lettura 30 novembre: Aspettando il Natale. Lettura e laboratorio

Aspettando il Natale. Lettura e laboratorio 1 febbraio: Lettura teatrale

Lettura teatrale 8 febbraio: Letture e maschere

Letture e maschere 15 febbraio: Lettura animata

Lettura animata 22 febbraio: Lettura e laboratorio

Lettura e laboratorio 29 febbraio: Lettura teatrale

Lettura teatrale 7 marzo: Lettura e laboratorio

Lettura e laboratorio 14 marzo: Il Papà. Lettura animata

Il Papà. Lettura animata 21 marzo: Aspettando la Pasqua. Lettura e laboratorio

Aspettando la Pasqua. Lettura e laboratorio 18 aprile: Lettura all’aperto

Lettura all’aperto 16 maggio: Lettura all’aperto

Eventi Speciali:

8, 9, 10 dicembre e 6 gennaio: “Il Villaggio degli Elfi”: letture, laboratori e animazioni di Natale in Piazza Silvagni (dalle ore 14.30)

e “Il Villaggio degli Elfi”: letture, laboratori e animazioni di Natale in Piazza Silvagni (dalle ore 14.30) 13 dicembre ( ore 14:30) : lettura di Natale all’albero e Auguri in Piazza Silvagni

ore 14:30) lettura di Natale all’albero e Auguri in Piazza Silvagni 19 e 23 giugno: Animazioni nel giardino per “La Notte delle Streghe”

e Animazioni nel giardino per “La Notte delle Streghe” Luglio/agosto: mercatino dei bimbi, teatro e cinema

Per partecipare è necessaria la prenotazione