Torna "Discoborgo", l'evento che trasforma il centro storico in una grande discoteca a cielo aperto

Santarcangelo è pronta a "scendere in pista e scatenarsi" in occasione dell'evento che negli ultimi anni ha fatto danzare tra DJ set e apertivi l'intero centro cittadino, trasformandolo in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Sabato 20 aprile torna l'appuntamento con "DiscoBorgo". L'evento che, in un clima festante e allegro segnerà l'inizio degli appuntamento di Santarcangelo legate alla bella stagione.



"Con DiscoBorgo" commenta Alex Bertozzi, fresco Presidente di Città Viva, "vogliamo dare nuovamente il via alla bella stagione a Santarcangelo. Una partenza a ritmo di musica e con l'allegria dei colori degli apertivi... con l'augurio che sia di buon auspicio in vista della prossima Estate Viva, che ci attende da giugno in poi, e che conterà tanti bei ritorni."

Un richiamo molto forte che ha portato da 9 (nel 2022) ai ben 13 locali aderenti più un After a completare l'offerta di "DiscoBorgo".



L'evento avrà inizio a partire dalle ore 19:00 e proseguirà fino alle 23:00 (successivamente, la festa si sposterà all'Odeon Club - Via de Garattoni), facendoci "scatenare" e divertire tra i numerosi locali aderenti all'iniziativa, ognuno animato da deejay con "musica per tutti i gusti".