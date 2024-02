Con "Deejay Time", gli Anni 90 rivivono nella notte dell'Arena della Regina

Dopo il successo della data sold out del 3 febbraio al Forum di Milano, "Deejay Time" - il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance - annuncia le prime date estive del "Deejay Time Celebration" che scatenerà nella serata di sabato 10 agosto l'Arena della Regina di Cattolica.

Si tratterà di un vero e proprio tuffo nei magnifici Anni 90. Quando i ragazzini tornavano di corsa a casa da scuola per accendere la radio. E ascoltare quelli che poi sarebbero stati i brani del momento. Hanno dettato le tendenze, “imposto” i ritmi del popolo della notte. Il tempo trascorre via veloce, ma i ricordi restano, fino a riaffiorare. C’erano tutti gli ingredienti giusti, alla Rimini Beach Arena, per una serata che sa di ritorno alle origini. In tanti martedì (16 agosto), nel dopo Ferragosto, si sono fatti cullare dalle note di Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso tornati assieme per un tour che vedeva nella tappa di Rimini un appuntamento speciale.

"Deejay Time Celebration" porterà nel nostro Paese uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.?

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire da mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 14:00