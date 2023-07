Un'estate all'insegna dell’arte, della musica e del buon cibo, immersi nell'incanto delle cittadine dell'entroterra

La stagione estiva della cittadina di Pennabilli è all'insegna dell’arte, della musica e del buon cibo. Un serie di eventi ed appuntamenti con cui intrattenersi nei mesi di luglio e agosto, prendendo fiato dalle afose e calorose giornate in spiaggia e nelle città lungo la costa.

A tal proposito, all'interno della programmazione estiva che ha visto nella giornata di sabato 8 luglio il "taglio del nastro" della 52° edizione di Pennabilli Antiquariato, sabato 15 e domenica 16 luglio vedrà la frazione di Maciano affollare il centro cittadino con l'appuntamento gastronomico della Sagra del Cinghiale, con stand gastronomici che offriranno specialità a base di carne di cinghiale e prodotti tipici del luogo, escursioni, mostre, esibizioni e intrattenimento musicale

organizzati dall’Associazione "7 Borgate Macianesi"

Proseguendo, ci sarà il ritorno di Pennabilli diPinta, l’evento giunto alla 6° edizione di degustazione di birre artigianali e street food al quale non mancare. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio, birrifici e food truck si riuniranno nel centro storico del borgo per offrire ai partecipanti un’esperienza unica per il palato, dove la birra artigianale di qualità resta la protagonista indiscussa.

La festa, in realtà, inizierà già da giovedì 27 luglio. Il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli organizza Happy Hop – Dal luppolo alla birra, un'anteprima di Pennabilli diPinta. In occasione dell’evento si terrà Cammina con... Poli Hops. In bocca al luppolo! Alla scoperta del luppolo selvatico e degustazione di birre artigianali. I partecipanti s’incammineranno alla ricerca del luppolo selvatico per scoprirne i segreti, le caratteristiche e gli usi in compagnia d'una azienda agricola sperimentale. A seguire Happy Hour presso ilMUSSS con degustazione di birre.

Gli amanti del buon cibo non potranno perdersi APpERò, l’apericena con cestino dove potranno creare da soli il proprio menù attingendo da quelli offerti dai ristoratori del centro storico e gustarlo al tramonto nella suggestiva location del Parco Begni venerdì 4 agosto.

Sabato 5 e domenica 6 agosto vedranno il ritorno dell’annuale Festa della Comunità di Scavolino. Due giornate all’insegna della riscoperta dei “sapori perduti” e della gastronomia casereccia, della musica folcloristica e giochi d’intrattenimento che allietano tutti gli intervenuti.

Si torna a tavola anche venerdì 11 agosto. Appuntamento nel centro cittadino di Pennabilli con la "candida" Cena in bianco, dove tutti sono i benvenuti ma vige una sola regola: rivestire il mondo di bianco. Tutto, dagli indumenti alle decorazioni, dovrà essere rigorosamente bianco, per una cena all’insegna delle 5 “E”: Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica.

Domenica 13 agosto sarà il giorno della Festa delle Allegre Borgate di Maciano, organizzata dall’Associazione "7 Borgate Macianesi". In concomitanza alla manifestazione si terrà la tradizionale Gara Podistica competitiva 7 Borgate Macianesi, giunta alla sua ventiseiesima edizione.

Lunedì 14 agosto la piazza di Pennabilli si animerà grazie al concerto di Margo’80, la vivace tribute band dei successi degli anni 80/90/2000. A seguire DJ set con TVGVS per ballare insieme fino a tarda notte.

Mercoledì 16 Pennabilli vedrà l’arrivo di Ludobus Scombussolo, un furgone carico di giochi e attrezzature che permetterà ai bambini e ai grandi di giocare, divertirsi e mettersi alla prova con attività libere e gratuite.

Si torna a ballare sabato 19 agosto con “Tutti in Pista”, una serata danzante in piazza Vittorio Emanuele II accompagnata dall’Orchestra Comandini.

I mesi di luglio e agosto, inoltre, saranno arricchiti dagli appuntamenti di Microcosmi, la rassegna di eventi, escursioni e incontri del Parco Sasso Simone e Simoncello, e dagli incontri del Progetto Habitat 2023 che offre alcuni giorni di formazione dedicati all’acquisizione di competenze tecniche, relazionali e artistiche utili per l’innovazione nelle aree interne. Saranno tenute da esperti e rivolte ai giovani dai 18 ai 35 anni e si svolgeranno a Pennabilli e dintorni.

Da venerdì18 a domenica 20 agosto si svolgerà IT.A.CÀ - Festival del Turismo Responsabile. Nell’ambito del Progetto "Habitat", si terrà Habitat – tre giorni di festa e di incontro tra gli abitanti dell’Appennino. Tavole rotonde, incontri, escursioni, musica e buon cibo nella cornice del Parco Begni di Pennabilli, un’occasione unica per raccontare la grande spina dorsale dell’Italia nella sua reale complessità.