Proseguono gli appuntamenti con "Microcosmi", alla scoperta delle bellezze del Parco Sasso Simone e Simoncello

Dopo il boom di prenotazioni per l’evento I cento suoni con l’artista sonoro Emiliano Battistini, che ha portato Microcosmi al Festival di Artisti in Piazza di Pennabilli (RN), e la prima iniziativa a carattere residenziale Infinita Diversità. Investigazioni faunistiche nel Parco, gli appuntamenti estivi della rassegna continuano con nuove e

interessanti proposte di incontri.

Sono infatti aperte le prenotazioni alle iniziative in programma per il mese di luglio.

Domenica 9 luglio alle ore 16:30 verrà recuperata l’iniziativa Cammina con… Alessandro Venturi. A caccia di numeri. In cammino tra matematica e natura già proposta nel mese di maggio e rimandata causa maltempo. Una camminata che partirà da Montecopiolo (PU) per andare alla ricerca di esempi visivi e curiosità che legano il mondo della natura a quello della matematica, con l’esperto informatico e divulgatore Alessandro Venturi.

Domenica 16 luglio è in programma Vita da Formica. Esperienza sensoriale e approfondimento scientifico, un percorso immersivo con il coinvolgimento attivo dei partecipanti per vivere, muoversi, annusare, capire il punto di vista di un abitante del Parco e l'impatto che l'uomo ha su di esso. Il luogo di ritrovo è fissato al Museo-Mulino del Pane di Frontino (PU) con due orari di partenza diversi a seconda del gruppo di appartenenza (alle 15:45 e alle 16:45).

Ad arricchire la giornata una riflessione sull'importanza della biodiversità con l'aiuto di un esperto e la possibilità, ad attività terminata, di visitare il Museo-Mulino del Pane o di fermarsi per un aperitivo presso Mulino DiVino.

Giovedì 27 luglio invece, in occasione dell’evento “Happy Hop” presso il MUSSS - Museo Naturalistico di Pennabilli (RN), evento di apertura di Pennabilli diPinta, si terrà Cammina con... Poli Hops. In bocca al luppolo! Alla scoperta del luppolo selvatico e degustazione di birre artigianali. I partecipanti si incammineranno alla ricerca del luppolo selvatico per scoprirne i segreti, le caratteristiche e gli usi. Al termine è prevista una degustazione di birre artigianali con il Birrificio 1843.

Gli eventi di Microcosmi ci terranno compagnia anche in agosto, proponendo iniziative in occasione della tradizionale Festa del Sasso, domenica 13 agosto, e prendendo parte a IT.A.CÀ - Festival del Turismo Responsabile, che si svolgerà dal 18 al 20 agosto in collaborazione con Habitat.