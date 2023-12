Per il 17° anno torna il presepe di sabbia di Torre Pedrera, quest'anno sarà dedicato alla sostenibilità

Sabato 9 dicembre, alle ore 16, presso il Bagno Carlino 65 a Torre Pedrera, ci sarà l’inaugurazione del Presepe di sabbia e metallo con la presenza del Vescovo e delle autorità locali. Per questo Natale 2023, il Comitato Turistico di Torre Pedrera ha deciso di celebrare la Natività e condividere un messaggio importante di amore e cura per il pianeta. Un presepe che si propone di essere un percorso di consapevolezza verso l’amore. Il presepe di sabbia è un'opera d'arte tradizionale che a Torre Pedrera viene realizzata da ben 17 anni. Per rendere la diciassettesima edizione del Presepe di Sabbia indimenticabile, il Comitato Turistico di Torre Pedrera ha deciso di dedicarla all’ambiente e di unire alla sabbia le sculture con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Unendo la sabbia al metallo, il Presepe diventa un'opera che acquisisce un'aura autentica e unica, ricreando un vero e proprio percorso di consapevolezza sull'importanza della sostenibilità.

La sabbia, elemento principale del presepe, viene raccolta dalla spiaggia di Torre Pedrera senza causare danni all'ecosistema circostante e lavorata dalle mani attente di Franco Daga e Susanne Paucker. Questo permette di ridurre l'impatto ambientale dell'opera e favorire la salvaguardia delle risorse naturali. Il metallo, un tesoro prezioso che può essere rinnovato in uno spirito eco sostenibile. Ogni pezzo di metallo riciclato diventa una nuova opportunità per creare, riducendo l'impatto ambientale e preservando le risorse naturali. Le sculture di metallo di Lu Lupan, provenienti da fonti riciclate, brillano di una bellezza intrinseca e sono il simbolo di un futuro più luminoso e sostenibile.

Ogni dettaglio del Presepe è stato curato con attenzione, dal design delle figure al modo in cui vengono posizionate nella scena, al fine di raccontare la storia della natività in modo suggestivo ed emozionante, ricollegando l’amore alla volontà di prendersi cura del nostro pianeta. “Coltivando l'amore per la Natività e per il nostro pianeta, trasformiamo il nostro impegno in azioni concrete che promuovono un futuro sostenibile. - dice Eleonora Giovannardi del Comitato Turistico di Torre Pedrera - Scegliendo energie rinnovabili, riducendo l'inquinamento, sostenendo la conservazione delle specie e vivendo in armonia con la natura, dimostriamo un amore profondo e sincero per il nostro pianeta. Solo attraverso l'amore per la Natività e per la Terra possiamo garantire un futuro migliore per le generazioni future, dove l'amore, la bellezza e la cura si estendono a tutto ciò che ci circonda”.

Torre Pedrera "invita il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni. Riconoscendo l'importanza di preservare e proteggere l'ambiente, dimostriamo il nostro amore per il creato in tutte le sue manifestazioni. Dalla cura delle risorse naturali al ridurre l'impatto ambientale delle nostre azioni, possiamo coltivare una connessione più profonda con il nostro pianeta e promuovere un futuro sostenibile. Sosteniamo insieme un futuro sostenibile, coltivando l'amore per la Natività e per la Terra. Insieme possiamo garantire un mondo migliore per le generazioni future".

Il presepe sarà visitabile nei giorni: 08-09-10-16-17 dicembre; e dal 22 dicembre al 06 gennaio. Orari di apertura: 9:00-12:30 | 14:30-18:30.