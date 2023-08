"La spiaggia libera trasformata in un campeggio", l'ira dei bagnanti

Sono su tutte le furie i frequentatori della spiaggia libera sul porto di Rimini che, da giorni, devono convivere con un gruppo di campeggiatori abusivi che hanno allestito le loro tende sulla battigia. Un fenomeno che, ciclicamente, si ripresenta ogni estate ma che secondo gli habitué della zona quest'anno ha registrato un vero e proprio picco. "Ogni mattina - spiegano in una segnalazione - ci sono almeno 5 o 6 tende piene di gente che dorme all'interno. Fuori è uno schifo di immondizia di ogni genere, tra cui anche bottiglie in vetro, che possono essere molto pericolose per chi cammina scalzo". "Questo è il turismo a Rimini - scrive in un messaggio un lettore di RiminiToday. - La cosa che fa più ridere è che fuori da una tenda c'è una valigia griffata Louis Vuitton, si vede che abbiamo dei vacanzieri di classe". "Un accampamento - recita un'altra segnalazione - è lì da tre giorni e tre notti. Sotto alla tenda ci sono quattro persone e dei cani che razzolano in spiaggia indisturbati". Secondo quanto emerso, le prime segnalazioni della presenza dei campeggiatori in spiaggia sono arrivate all'inizio dello scorso weekend e al momento ci sono già stati degli interventi della Capitaneria di Porto per allontanarli. Da via Destra del porto i militari fanno sapere che i servizi per far smontare i bivacchi proseguiranno anche nei prossimi giorni.