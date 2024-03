Lo Stadio del nuoto si fa bello per il grande evento, tornano in diretta Rai i Campionati Italiani Assoluti

La Polisportiva Riccione si prepara a uno degli eventi natatori più importanti dell’anno: i Campionati Assoluti Unipolsai, dal 5 al 9 marzo, validi come ultima prova di qualifica olimpica. Gli atleti arriveranno da tutta Italia già da lunedì 4 marzo per gli allenamenti di riscaldamento. Cinque giornate di gare in vasca lunga, per un totale di 180 società iscritte e 732 atleti, con un totale di 1.623 presenze gara.

Dal 10 al 12 marzo inoltre si terranno gli assoluti di fondo. Grazie agli accordi con Fin, Federazione Italiana Nuoto, Polisportiva assicura l'accesso al nuoto libero in piscina dalle 13 alle 15,30 per il pubblico, dal 4 al 9 marzo.

In occasione degli assoluti l’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola dichiara: “Stiamo lavorando alacremente per la realizzazione della quinta piscina nel 2026, che darà la possibilità di praticare il nuoto libero anche durante i grandi eventi natatori”.

Sarà possibile seguire le finali dei campionati in diretta su Rai Sport +HD.