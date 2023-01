Coppa Italia A2: l’avventura dell’Omag Marignano termina ai quarti di finale

Niente da fare per la Omag Marignano di Enrico Barbolini, sconfitta per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa dalla Futura Volley Giovani di Busto Arsizio. Le Zie lottano per ampi tratti del match ma cedono sotto i colpi di Tonello e Badalamenti , vedendo sfumare quello che è il primo obiettivo stagionale.È proprio Viola Tonello l’ Mvp di giornata con 11 punti in tre set un ace e 4 muri ed il 60% di efficienza in attacco.

Così a fine gara Alessandro Zanchi vice allenatore Omag-Mt: “Loro sono stati una squadra che ci ha aggrediti subito e a noi è mancato qualche cosa proprio in aggressività sulla prima parte della partita. Probabilmente potevamo fare qualcosa in più a muro. È chiaro che con una squadra così attrezzata come Busto non è semplice giocare essendo una squadra tra le favorite. Lo sapevano già dall'inizio che hanno delle individualità molto forti tant'è che oggi mancava Elisa Zanette, ma Badalamenti l’ha sostituita perfettamente. È una squadra esperta”.

La Omag-Mt in campo con Turco opposta a Perovic, Bolzonetti e Rachkovska alle bande, Babatunde e Parini al centro, e Caforio libero. Futura Giovani con Balboni opposta a Badalamenti, Botezat e Tonello al centro. Menet e Arciprete alle bande e Mistretta libero. Dopo un inizio equilibrato le cocche allungano grazie ai 3 muri di Tonello 4-7. Il gap rimane invariato con le bustocche sempre avanti di 3 lunghezze 14-17. La Omag-MT non riesce ad accorciare e Barbolini spende il suo primo time Out 14-18. Coach Amadio emula subito il collega 17-20. Fiorio rileva Meneh 18-20, Salvatori per Babatunde 21-22. Fiorio a segno per i 2 set point Futura 22-24. Rachkovska annulla il primo ma Bolzonetti spreca la palla del pareggio. 23-25. Come nel set precedente Busto si prende un piccolo vantaggio che si porta avanti fino a metà set. 10-13. Ancora un paio di punti delle cocche e Barbolini chiama la squadra a se 10-15.

Cambia la diagonale con Aluigi e Covino per Turco e Perovic ma la musica non cambia. 15-20. È ancora Fiorio a siglare il punto 24 per i 5 set point. Chiude Tonello al secondo tentativo- 19-25. La Omag-Mt non ci sta e vuole provare ad allungare il match, tiene il passo di Busto fino a quando l’arbitro fa il fenomeno dispensando errori a ripetizione che costano un cartellino rosso alle zie 13-15. Tre punti consecutivi di Babatunde ed è di nuovo parità 18-18. Ma è ancora Busto a portarsi avanti e Barbolini chiama time out. 19-21. Il primo tempo di Botezat regala 2 match point alla Futura 22-24 . Rachkovska annulla il primo e Badalamenti mette la parola fine al match. 23-25. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0 - 3 (23-25, 19-25, 23-25)

MARIGNANO: Babatunde 7, Turco, Bolzonetti 12, Parini 7, Perovic ,9 Rachkovska 12, Caforio (L), Covino, Aluigi , Cangini, Biagini ne: Salvatori. All. Barbolini.

BUSTO ARSIZIO: Member-Meneh 11, Botezat 6, Zanette ne, Arciprete 8, Tonello11 , Balboni1 , Mistretta (L), Badalamenti 10, Venco, Fiorio 2, Pandolfi ne, Milani ne, Morandi (ne L). All. Amadio.