Ferraro, Magi e Alessandri: tre conferme in casa Consolini Volley

Arrivano tre conferme in casa Consolini Volley la formazione pronta ad affrontare il girone G di serie B.

Daniele Ferraro è stata una pedina importante per la promozione in serie B con il ruolo di schiacciatore, ma da questa stagione ricoprirà il ruolo di libero e sarà un punto di riferimento per tutta la squadra grazie alle sue qualità tecniche, tattiche e all’esperienza accumulata in tanti anni giocati ad ottimi livelli.

La società conta molto sull’apporto di Daniele anche per la crescita di tutto il settore giovanile: per questo motivo farà parte infatti anche dello staff tecnico che segue la crescita delle giovani promesse pallavolistiche della nostra società.

La società biancoblù si dice soddisfatta anche della conferma di Alessandro Mago, il centrale che continuerà a crescere e maturare con questi colori addosso.

Infine Matteo Alessandri detto "Scavo" l’alzatore dalle ottime qualità fisiche, tecniche e tattiche che ancora una volta metterà tutta la sua esperienza a disposizione di questa squadra.