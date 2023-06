Volley femminile A2. L’opposto Marina Giacomello va a completare il roster dell’Omag Marignano

Il roster 2023-2024 dell’Omag Marignano per il prossimo campionato di Serie A2 prende sempre più forma. L’ultimo innesto del club romagnolo è Marina Giacomello, 19enne dal futuro più che promettente. Dopo l’ottima stagione trascorsa a Cremona con l’Esperia, entrerà a far parte della squadra delle "Zie" di San Giovanni in Marignano con una grande voglia di crescere e migliorarsi. Nata il 1º aprile 2004 a Dolo, in provincia di Venezia, nella sua seppur breve carriera, Giacomello ha già ottenuto risultati significativi anche a livello internazionale. Con la nazionale italiana under 16, ha conquistato il secondo posto agli Europei nel 2020 e ha contribuito alla qualificazione della nazionale under 17 agli Europei sempre nel 2020.

Un bagaglio tecnico interessante quello di Marina, che la vede attaccante di banda ai suoi esordi per poi trasformarsi ed evolversi in opposto durante il suo percorso nelle giovanili dell'Imoco Volley di Conegliano. Marina Giacomello con la sua determinazione, voglia di crescere e versatilità crediamo che abbia tutte le carte in regola per divertirsi e fare ulteriori progressi insieme al team di Coach Bertini. Ecco le sue prime parole da Zia: “Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e sono ansiosa di conoscere tutte le nuove compagne, la società, lo staff e i tifosi! Non aspetto altro che mettermi a disposizione della squadra e impegnarmi in campo. Ci vediamo in palazzetto”.