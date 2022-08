Colpo di mercato per il Riccione Volley, arriva un opposto-schiacciatrice con esperienza in A2 e B1

La Lasersoft Riccione prosegue nel completamento del suo organico in vista della prossima stagione di serie B2 Femminile. Alla corte di coach Piraccini arriva Linda De Bellis, opposto-schiacciatrice classe 2001. De Bellis inizia a giocare a pallavolo nella società della sua città, Volley Pesaro; in seconda liceo si trasferisce al VolleyRò Casal de Pazzi, dove partecipa ai campionati Under 16 – serie B2 e Under 18 – serie B1. La sua potenza e maturazione la conducono poi a San Giovanni in Marignano, in serie A2, dove rimane per due anni. Nella scorsa stagione in forza al Volley Club Cesena di serie B1.

Queste le parole di Linda: "Mi ha fatto piacere ricevere la proposta di Riccione, società che conoscerò per la prima volta quest'anno. Il progetto mi è fin da subito interessato e mi permetterà inoltre di proseguire il mio percorso di studi universitari. Non vedo l'ora di tornare in campo e di conoscere le compagne con cui intraprendere questa nuova esperienza".