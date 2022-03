Play-off A2: serata storta per Marignano che perde gara 2 con Martignacco, Coulibaly ko

L’Omag Marignano deve rimandare tutto a gara 3 per accedere ai quarti di finale dei play-off contro la Libertas Martignacco. Ceron e compagne, dopo aver vinto il primo set, non riescono a difendersi dalla reazione delle friulane che si aggiudicano gli altri tre parziali. Il risultato passa in secondo piano rispetto alla sfortuna. L’infortunio occorso a Coulibaly ad inizio quarto set complica il percorso delle romagnole nel finale di stagione. Adesso più che mai si dovranno stringere i denti, tirare fuori il carattere e soprattutto non mollare. La Itas Ceccarelli Group scatta bene dai blocchi, con entusiasmo e cattiveria agonistica (3-0), ma quando le romagnole producono il cambio palla possono sfruttare alla grande il primo turno di servizio per schizzare sul 3-6.

Gazzotti chiama il primo time-out sul 4-8, però serve a poco perché le friulane commettono errori gratuiti e l’Omag difende in modo estenuante: 5-11. Martignacco, tuttavia, non molla e comincia la rimonta. Con un break di 11-4, le padrone di casa rimettono il naso avanti con Mazzoleni (16-15) e salgono anche sul +2 (17-15). Si lotta, si combatte, si soffre. Marignano si rimette subito in sesto (17-18) e prova l’allungo (18-22), sfruttando nuovamente un efficace servizio. È quello decisivo e il primo set si chiude sul 19-25. La Itas Ceccarelli Group comincia col giusto piglio anche il secondo parziale (3-0), ma stavolta le due mani sono ben salde sul manubrio da parte delle friulane.

Le romagnole sono costrette a rincorrere e il solco scavato dalle padroni di casa viene mantenuto a lungo. La Libertas tocca il suo massimo vantaggio sul 19-12. Sembra tutto in discesa verso l’1-1. L’Omag risale la corrente arrivando fino per tre volte sul -2: 20-18, 21-19, 22-20. Adesso è questione di dettagli. Come un colpo da biliardo di capitan Pascucci (23-20). Un altro di Rossetto (24-20). E un colpo out delle ospiti. È 25-20 (1-1). Nel terzo parziale c’è equilibrio fin dall’alba. La Itas Ceccarelli Group prova a dare uno strattone con l’ace di Eckl (6-3), ma le ospiti impattano a quota 9. Le friulane ci riprovano (15-12), però le romagnole sono sempre lì (16-15, 17-16, 18-17).

Il segreto della Libertas è quello di non farsi pigliare. Infatti, San Giovanni in Marignano resta sempre dietro. In scia, senza sfruttare il DRS. Milana si prende la squadra sulle spalle, mette per terra un sacco di palloni (24-20) e il muro vincente lo piazza Mazzoleni. È 25-21 (2-1). San Giovanni in Marignano dipinge lo 0-1 in apertura di quarto parziale e tocca alla Itas Ceccarelli Group rispondere. Le friulane producono uno 0-6 di parziale. Le romagnole ripartono con Coulibaly che sancisce il momentaneo 6-2, ma ricadendo a terra la classe 1995 si fa male a un ginocchio.

La partita viene sospesa per alcuni minuti per prestare giustamente le prime cure alla schiacciatrice a cui vanno gli auguri di una pronta guarigione da tutta la Libertas. Le romagnole sono scosse, inutile girarci attorno e non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è successo alla loro compagna di squadra. La sfida riprende e Martignacco allunga sul 16-9. È la sgommata decisiva. La Libertas conquista il set 25-18, vince 3-1 e prolunga la sfida. Il tabellino del match:

LIBERTAS MARTIGNACCO-OMAG MARIGNANO 3-1 (19-25, 25-20, 25-21, 25-18)

MARTIGNACCO: Merlino, Modestino, Sangoi, Ghibaudo, Milana, Picco, Tellone, Cortella, Pascucci, Mazzoleni, Barbagallo, Zorzetto, Rossetto, Eckl. All. Gazzotti

MARIGNANO: Ortolani, Biagini, Bolzonetti, Ceron, Penna, Coulibaly, Consoli, Mazzon, Brina, Aluigi, Bonvicini, Turco, Kriskova, Zonta. All. Barbolini