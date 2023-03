Pool Promozione A2. L’Omag Marignano domina Busto Arsizio e mantiene il terzo posto

L’Omag Marignano concede il bis e vince anche la seconda partita della Pool Promozione di Serie A2. La partita contro la Futura Giovani Busto Arsizio è finita 3-0 per le Zie, superiori in ogni fondamentale. In casa Omag tre punti importanti per consolidare la terza piazza e vendicata dunque la sconfitta di coppa con una Perovic trascinatrice top scorer dell’incontro con 21 punti con 44%.

Primo set. Barbolini parte con Turco al palleggio opposta a Perovic, Bolzonetti – Rachkovska in banda, Babatunde – Parini coppia centrale, Caforio libero. Amadio risponde con il sestetto classico con Balboni in regia opposta a Zanette, Botezat – Tonello coppia centrale, Arciprete – Leketor in banda con Mistretta libero. Parte forte la Omag avanti 10-4 nelle prime battute. Babatunde trova l’ace che vale il più sette (13-6). Perovic fa doppietta e prova a lanciare la fuga (16-9). Devono inseguire a testa bassa le cocche, ma si stampa sul muro Leketor e sono ancora nove le lunghezze da recuperare (20-11). Amadio si gioca la carta Badalamenti al posto di una Leketor ancora con poco ritmo partita (21-12). Tiene salde le redini la Omag che va prendersi la bellezza di otto set ball sull’errore in attacco di Badalamenti (24-16). Buona la prima con Bolzonetti che non perdona per il 25-16 finale.

Secondo set. Amadio conferma Badalamenti in campo, arriva la reazione biancorossa e pronti via è 0-5 sul muro di Zanette. Badalamenti trova il mani out su Bolzonetti ed è doppiaggio (4-8). Picchia forte Perovic e riduce ad una sola lunghezza il gap (9-10). Tira fuori le unghie la Futura, il ‘murone’ a uno di Tonello su Perovic vale il 10-14. La mette a terra di forza Tonello e tiene le sue avanti (14-17). Barbolini si gioca la carta Salvatori al centro al posto di Babatunde, sul turno di Parini arriva la parità e il cambio di rotta (18-17). Si gioca il lungo botta e risposta nel quale nessuna delle due formazioni è disposta a mollare (21-21). Si decide tutto sui dettagli, il doppio errore di Arciperte regala due palle set alla Omag per il doppio vantaggio (24-22). Buona la seconda con il muro di Bolzonetti su Badalamenti che fa esplodere il PalaMarignano (25-23).

Terzo set. Si riparte dal copione di fine set con un serrato faccia a faccia (6-6). Babatunde e Rachkovska lanciano il break (9-6). Risposta immediata delle cocche che sul turno di Badalamenti riportano tutto in equilibrio (9-9). Nuovo allungo delle “zie”, sul turno di Babatunde arriva il +4 (13-9). Tra le fila biancorosse spazio per Fiorio al posto di Badalamenti. Trova l’ace Arciprete ed è solo un punto a dividere le due compagini (15-14). Sul turno di Parini arriva il 3-0 che tiene a distanza di sicurezza le sue (18-14). Il muro di Salvatori su Zanette lancia le sue verso un epilogo pesante (21-17). Appese ad un filo le speranze biancorosse, il tocco di seconda di Turco porta le sue ad un passo dal successo pieno (23-19). Sono ancora vive le cocche che tirano fuori gli artigli ed è 23-21. Bolzonetti piazza il pallonetto dove non c’è nessuno e sono tre i match ball per la vittoria netta (24-21). Buona la prima con Perovic che concretizza l’incubo biancorosso e fa scoppiare la festa del palazzetto di casa (25-21). Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-16; 25-23; 25-21)

MARIGNANO: Perovic 21, Biagini (L), Bolzonetti 11, Salvatori 2, Cangini n.e. Rachkovska 7, Covino n.e., Saguatti n.e., Parini 7, Aluigi n.e., Turco 3, Caforio (L), Babatunde 8. All. Barbolini

BUSTO: Venco 0, Milani n.e., Fiorio 0, Badalamenti 9, Balboni 1, Mistretta (L), Morandi (L), Tonello 7, Zanette 10, Arciprete 12, Botezat 5, Pandolfi n.e., Member-Meneh 0. All. Amadio