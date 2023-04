Il volley italiano trasloca in spiaggia con il Kiklos Young, 200 campi e 9 mila partecipanti

Il ritorno agli antichi splendori: la 22° edizione dello Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport è pronta a prendere il via, spinta dall’entusiasmo e dalla carica di 9.000 partecipanti. Numeri che tornano in linea con i ritmi pre-emergenza sanitaria, del 2019: un bellissimo segnale per il turismo sportivo della città di Bellaria Igea Marina; dall’anno scorso si registra un incremento di 3.000 partecipanti. Da domenica 23 a martedì 25 aprile, l’Italia del volley scenderà in spiaggia per vivere tre giorni di sport, emozioni e vacanza. 5.500 atleti e 3.500 accompagnatori al seguito, tra allenatori, dirigenti e famiglie. 130 le società iscritte, di cui 16 matricole. 1.400 squadre si sfideranno nelle dieci categorie giovanili (dal MiniBeachVolley all’Under 19 maschile e femminile) e nelle tre categorie per accompagnatori (beach volley, bocce e biliardino). Record di campi montati, 200, lungo 1 km abbondante di spiaggia, dal bagno 73 al bagno 90: il lungomare di Igea Marina sarà uno spettacolo di palloni che si levano al cielo, colori e sorrisi.

La cooperativa Turismhotels ha coinvolto 60 hotel per ospitare il popolo dello Young Volley, dalle strutture alberghiere cittadine alle (novità di quest’anno) strutture alberghiere individuate nelle città limitrofe (Gatteo, Cesenatico, Viserba e Torre Pedrera). L’asse Bologna – Modena – Reggio Emilia – Parma registra il picco di iscritti (4.600 partecipanti); dalla Lombardia è la provincia di Bergamo a portare il maggior numero di persone (950), seguita da Milano (750). Sempre presenti importanti delegazioni da Torino, Vicenza e Roma.

"Siamo estremamente entusiasti – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – di aver raggiunto questi numeri: l’anno scorso c’era già stato un bel segnale, ma quest’anno più che mai! Bellaria Igea Marina e lo Young Volley sono un binomio altisonante nel mondo della pallavolo giovanile: tutta Italia salirà su pullman, treni e macchine per venire sulle nostre spiagge a godersi tre giorni indimenticabili di partite e divertimento".

Il programma prevede oltre alle gare giornaliere, tante attività ludiche tra cui gli spettacoli serali lungo il Viale Ennio, e gli attesissimi appuntamenti con Dj set in Piazza Santa Margherita o al Polo Est Village. Ancora una volta, Cisalfa Sport, azienda punto di riferimento in Italia per l’abbigliamento e l’equipaggiamento sportivo, riveste il ruolo di main sponsor dell’evento: presente sull’abbigliamento ufficiale dell’evento e sui campi da gioco, con i centralini dedicati alle finalissime interamente brandizzati. Il partner tecnico è sempre Wilson, azienda produttrice di articoli sportivi: tutte le gare si giocheranno con palloni Wilson e nell’ambito delle attività ludiche dedicate ai più piccoli saranno organizzati giochi speciali ad hoc.

Infine, spazio alla solidarietà con la speciale lotteria Ail Young Volley: alla raccolta fondi a favore di Ail Rimini si associa una lotteria con un montepremi di materiale sportivo griffato Kiklos, cesti gastronomici e soggiorni per le prossime manifestazioni Kiklos Young.