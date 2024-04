Volley serie A2, l'Omag Marignano inizia a muovere i primi passi sul mercato, tre atlete confermate

In attesa di conoscere il nome del coach che guiderà le Zie, la Omag-Mt inizia a pianificare il suo nono campionato di Serie A2 di volley femminile, annunciando le prime conferme del roster. Il presidente Stefano Manconi, sottolineando il valore e le qualità delle giocatrici che hanno dimostrato il loro talento nel campionato appena concluso, conferma le centrali Claudia Consoli e Sveva Parini, entrambe giovanissime ma veterane della squadra, con tre stagioni con la maglia biancazzurra. La loro esperienza e abilità nel gestire situazioni di gioco complesse sono un punto di forza per la Omag-MT, garantendo una buona dose di punti e un'organizzazione impeccabile nel reparto centrale. E poi la schiacciatrice Alice Nardo, al suo secondo anno con la Omag-Mt, ha già dimostrato di essere una risorsa fondamentale. La sua potenza in attacco, il suo servizio pungente e la precisione nei colpi la rendono una minaccia costante per le difese avversarie, Tre conferme importanti per il Presidente Manconi, che rinnova la fiducia a tre atlete con alto potenziale e grande caparbietà.

Sveva, Claudia e Alice hanno motivato così la loro scelta di continuare l’avventura con la Consolini Volley: “Sono molto entusiasta di questa riconferma - dichiara Seva - e felice di rimanere in questa grande famiglia. Credo fortemente in questa società e nel loro progetto sportivo e sono sicura che ci toglieremo altre belle soddisfazioni. Auguro a tutti i “Nipoti” una buona estate e vi aspetto carichi al palazzetto per vivere questa nuova entusiasmante stagione insieme!

“Anche io sono super felice ed entusiasta di poter proseguire questo percorso. - prosegue Claudia -. Credo molto nei progetti di questa squadra e di questa società, come ripeto sempre, un ambiente in cui si sta bene dà la possibilità di esprimersi al meglio e sono pronta a dare il massimo per la nuova stagione che affronteremo insieme. Anche se il campionato è appena finito l’idea di rimanere qui mi fa venire una voglia incredibile di ricominciare a giocare e sono davvero grata di aver avuto la possibilità di proseguire questa avventura. Ringrazio la società e un saluto speciale ai nipoti. Ci vediamo presto”.

Alice Nardo: “Che San Giovanni in Marignano e i Nipoti avessero conquistato in fretta il mio cuore l’avevo capito già da tempo, ma quando, all’ultima partita in casa, ho ascoltato Serena leggere al microfono la lettera scritta dai tifosi e ho rivissuto tutti i momenti e le emozioni che questa stagione appena conclusa mi hanno fatto vivere, non ho più avuto dubbi. Sono onoratissima di poter lottare con indosso la maglia della Omag-Mt anche per la stagione 2024/25, con la consapevolezza di volere e potere lavorare per raggiungere grandi obiettivi”.