Uovo di Pasqua: alcuni suggerimenti per una scelta "golosa" ma al tempo stesso genuina

La Pasqua sta per arrivare e come ogni anno questo periodo è caratterizzato dalle tipiche uova di cioccolato che piacciono tanto agli adulti, ma anche e soprattutto ai più piccoli.

Proprio i più piccoli sono molto golosi e anche se è giusto concedergli uno strappo alla regola durante questa festa, spesso gli avanzi rimangono per diversi giorni. Il più delle volte vengono mangiate nelle settimane successive a merenda e in alcuni casi a fine pasto! Quando si decide di regalare un uovo di Pasqua è importante fare attenzione al cioccolato che scegliamo e puntare su prodotti poco lavorati.

In questo modo non priveremo i piccoli di un alimento che amano tanto e terremo sotto controllo il loro benessere, quindi per essere sicuri di quello che compriamo dobbiamo fare attenzione agli ingredienti.

Come scegliere l’uovo di pasqua

L’uovo di Pasqua adatto ai più piccoli e non solo, è quello che ha all’interno pochi ingredienti tutti naturali e non artificiali.

Quando osserviamo la lista degli alimenti con cui è stato preparato, è importante fare attenzione anche al loro ordine, di solito sono disposti in base alla quantità presente all’interno.

Esistono differenti varietà, ma un uovo di Pasqua buono e “sano” è quello a base di:

Cacao : è l’ingrediente più importante e per legge un uovo di Pasqua deve contenerne il 35%

: è l’ingrediente più importante e per legge un uovo di Pasqua deve contenerne il 35% Burro di cacao : è la parte grassa del cacao e ha il compito di rendere morbido il cioccolato. Per avere un prodotto di qualità deve essere presente con una percentuale che va dal 14 al 18% e non deve mai essere sostituito dall’olio di palma

: è la parte grassa del cacao e ha il compito di rendere morbido il cioccolato. Per avere un prodotto di qualità deve essere presente con una percentuale che va dal 14 al 18% e non deve mai essere sostituito dall’olio di palma Zucchero : spesso molto elevato, un buon uovo di Pasqua deve contenere una percentuale non eccessiva e al suo posto non si devono mai usare i dolcificanti

: spesso molto elevato, un buon uovo di Pasqua deve contenere una percentuale non eccessiva e al suo posto non si devono mai usare i dolcificanti Vaniglia: serve per aromatizzare e va utilizzata in baccelli o come estratto, meglio evitare le uova con la vanillina tra gli ingredienti perché viene sintetizzata da sostanze vegetali

Quale uovo scegliere per i bambini

Il cioccolato adatto ai bambini è quello al latte, con nocciole. Anche il cioccolato fondente è tra i più indicati, ma non rientra tra i preferiti dei piccoli perché il sapore è molto intenso, un compromesso è scegliere quello finto fondente (con il 40-50% di cacao) alle nocciole. In questo modo non solo i bimbi avranno voglia di mangiarlo, ma avranno un prodotto con un contenuto di zuccheri minore rispetto alle uova al cioccolato al latte.

Il fondente inoltre, è perfetto anche per i bambini allergici al latte, l’importante è acquistare quello al cioccolato extra fondente che non contenga nessuna traccia di proteine del latte.

Chi soffre di celiachia, che sia un bambino o un adulto, non deve rinunciare all’uovo di Pasqua, infatti in commercio ci sono prodotti senza glutine che faranno felici gli amanti del cioccolato.

Le sorprese delle uova di Pasqua

I bambini amano le uova non solo per la cioccolata, ma anche per la sorpresa contenuta all’interno che si ispira spesso ai loro personaggi preferiti. L’importante è scegliere un prodotto che sia adatto alla loro età. Inoltre, bisogna evitare le uova di Pasqua con sorprese composte da parti piccole che si staccano e che possono essere ingerite. In alternativa, è sempre meglio scegliere un prodotto con all’interno un peluche o una sorpresa indicata per i bambini piccoli.