Uova di Pasqua: alcune idee per realizzare "fantasiose" creazioni da fare con i bambini

Non c'è Pasqua senza uova: di cioccolato, per una merenda golosa oppure a fine pasto; ma anche costituite da altri "ingredienti" o meglio materiali (polistirolo o legno) con i quali intrattenersi ed impegnare un pomeriggio di brutto tempo. La decorazione delle uova di Pasqua è una maniera divertente per coinvolgere adulti e piccini in un'attività all'insegna della creatività e della fantasia, "vestendo" a festa le mura domestiche in attesa delle Feste.

Di seguito, qualche idea semplice, per realizzare variponte uova di Pasqua.

Uova di legno

Se ami il découpage e non vuoi perdere l’occasione di realizzare le decorazioni di Pasqua, le uova in legno sono la scelta ideale. Ideali se si ha un giardino, possono essere il gioco perfetto per realizzare la caccia alle uova. Non ti resta che munirti di pennarelli o di tempera, completarle con un nastrino e nasconderle per far giocare grandi e bambini.

Uova in polistirolo

Per chi preferisce il polistirolo, questa tipologia di materiale non può mancare durante il periodo di Pasqua. Le uova sono perfette per essere decorate con pennarelli, vernici, stencil o paillette.

Pennarelli vernice acrilica

I pennarelli in vernice acrilica sono perfetti per decorare su ogni superficie. Da preferire, quelli realizzati con materiali non tossici ideali così per adulti e piccini. Perfetti su qualsiasi materiale, ti permetteranno di realizzare piccoli capolavori in compagnia della famiglia.

Pennarelli acrilici indelebili

I pennarelli acrilici a base acqua sono ideali su ogni tipo di materiale come carta, pietra, legno, ceramica, vetro, metallo e plastica, inoltre, permanenti e sicuri, sono dotati di un inchiostro resistente all'acqua, allo sbiadimento e ai raggi UV.

Adesivi pasquali

Se non sei abile con pennelli e matite, ma non vuoi rinunciare a decorare le uova di Pasqua, puoi scegliere gli adesivi. Ideali da utilizzare in compagnia dei più piccoli.

Stencil per uova

Per decorare in modo semplice e veloce le uova, puoi scegliere gli stencil, per rendere così unica la tua Pasqua. Coniglietti e pulcini non possono mancare sulle uova e se vuoi fare un regalo particolare a un tuo caro, puoi realizzare un biglietto con la scritta "Happy Easter", in diversi formati. Durevoli, riutilizzabili, facili da trasportare e flessibili, gli stencil possono essere puliti facilmente con acqua e sapone.

Stampo uova di Pasqua



Le decorazioni di Pasqua possono essere realizzate anche con il cioccolato e per riempire casa di uova deliziose.

Stampo formine biscotti Pasqua

Se le uova di cioccolato sono un must have, anche i biscotti non possono mancare nelle decorazioni di Pasqua.