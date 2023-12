Stella di Natale, significato e cura della pianta "simbolo" delle festività?

Con l’arrivo delle festività, arriva il momento di acquistare una bella stella di Natale per sé o per i propri cari. È infatti un dono sempre ben accetto, una pianta bella, ricca di fascino, semplicemente incantevole.

Ma qual è il suo significato ? Non tutti lo sanno ed è allora arrivato il momento di scoprirlo.

Di quale pianta si tratta?

Il vero nome della stella di Natale è Euphorbia pulcherrima, una pianta che proviene dall’America Centrale e dal Messico Meridionale. Si tratta per la precisione di un arbusto, che noi siamo soliti coltivare in vaso. Credere che anche in natura sia di così piccole dimensioni è però del tutto sbagliato, può infatti persino raggiungere i quattro metri di altezza nel suo habitat naturale.

È considerata la piante delle feste per il suo colore. Non è il fiore della stella di Natale però a essere rosso, ma le brattee. Sono a tutti gli effetti delle foglie che si colorano a partire dalla fine dell’autunno. Accompagnano il fiore vero e proprio, quelle protuberanze giallo verdastre che si trovano proprio al centro.

La leggenda della Stella di Natale

Tanto tempo fa in Messico i bambini erano soliti portare in dono a Gesù un mazzo di fiori per rendere omaggio alla sua nascita. Pepita era però molto povera, così tanto da non poter acquistare nemmeno una piccola margherita. Cadde in lacrime nella chiesa del suo villaggio, preoccupata che Gesù non potesse a causa della sua povertà capire quanto lei lo amasse.

Un angelo si presentò al suo cospetto e le disse che Gesù sapeva quanto puro fosse il suo amore. Le consigliò di raccogliere il giorno successivo delle erbacce dai margini della strada e portarle in dono in chiesa. Così fece Pepita. Non appena si raccolse in preghiera le foglie si colorano di un bel rosso intenso, trasformandosi in stelle di Natale, il dono perfetto per rendere omaggio al Salvatore.

Il significato del fiore di Natale

Il rosso intenso delle brattee è un colore tipico natalizio e la forma delle foglie ricorda proprio la stella di Betlemme. Non solo di questo si tratta però. Secondo gli Aztechi infatti questa pianta simboleggia la purezza, un concetto caro al cristianesimo. A Natale dovremmo tutti cercare di essere più buoni, di dimostrare la purezza dei nostri sentimenti, di amare il prossimo con tutti noi stessi, con umiltà, rispetto, saggezza. Ed è proprio per questo che la stella di Natale è considerata la pianta perfetta per le festività, capace di simboleggiare tutto questo.

È in prossimità delle feste che questa pianta dà il meglio di sé, quando le brattee si colorano di rosso. È una vera e propria rinascita e l’Euphorbia è diventata proprio per questo motivo il simbolo di un nuovo inizio. La possiamo offrire quindi in dono a tutte le persone che amiamo con la speranza che il nuovo anno porti novità positive. Ma attenzione. C’è chi pensa che questa trasformazione abbia luogo una volta soltanto.

Non è affatto così che stanno le cose, se questa pianta viene curata nel modo adeguato tornerà a colorarsi di rosso anche gli anni successivi. Un dono che è quindi duraturo nel tempo, ideale per far sì che le persone che più amiamo si ricordino sempre di noi, anno dopo anno.

Stella di Natale rossa, ma non solo

Quando pensiamo alla stella di Natale, è il colore rosso tipico delle festività a venirci subito in mente. È però importante ricordare che questa pianta è disponibile anche in altre varianti. A essere considerata altrettanto perfetta come dono è la stella di Natale bianca. È meno appariscente, è vero, ma raffinata ed elegante. È una pianta dall’aspetto regale, senza dubbio ideale per chi ama creare in casa atmosfere sofisticate.

Sono poi disponibili stelle di Natale color arancio albicocca, giallo dorato, rosa malva con venature biancastre, altre a effetto marmorizzato. Non c’è insomma che l’imbarazzo della scelta, una pianta da selezionare in base a gusto personale e stile e ai colori che desideriamo far entrare in casa, che più degli altri ci fanno pensare al Natale.

Fiore di Natale, alcune utili considerazioni

La stella di Natale è un dono ideale davvero per tutti, amici, parenti, semplici conoscenti. È perfetta da regalare il giorno di Natale, oppure nelle settimane che precedono le feste. Può essere offerta in dono anche in seguito, come ringraziamento per l’affetto e i regali ricevuti. Ovviamente si consiglia di confezionarla al meglio. È sufficiente dopotutto un bel nastro rosso o un fiocco per renderla perfetta come idea regalo .

Può essere posizionata negli ambienti interni di casa, quando cresce però anche in giardino o sul balcone, ed è ideale anche come centrotavola purché non sia eccessivamente grande. Sì, perché ogni decorazione per la tavola non deve mai secondo il galateo disturbare la visuale dei commensali che devono durante pranzi e cene potersi guardare negli occhi senza difficoltà.

Come prendersi cura della Stella di Natale

A novembre e dicembre, quando le Stelle di Natale compaiono nei vivai e nei negozi di piante, dovrete solamente occuparvi di posizionare la protagonista delle festività natalizie in un luogo dell’abitazione che abbia tanta luce non diretta, lontano dalle finestre e dalle fonti di calore o dalle correnti d’aria, assicurandole al massimo 8 ore di luce al giorno. In questo periodo dovrete occuparvi di innaffiare il terriccio due volte alla settimana, evitando attentamente che si formino ristagni nel sottovaso.

Essendo in casa, non posizionate la Stella di Natale in una zona di passaggio perché le piante con portamento eretto possono facilmente impigliarsi in chi passa ed essendo poco flessibili è facile che i rami si spezzino alla base, perdendo una parte rilevante dell’intera chioma. È anche normale che, a partire dal basso, le foglie verdi con il passare del tempo ingialliscano e cadano. Non preoccupatevi e continuate a bagnarla fino a quando non rimarranno solo le parti colorate.

A fine inverno questa pianta da interno inizia a perdere le foglie, potate gli steli tagliandoli a 15 cm da terra. Per farlo correttamente, potete affidarvi alla guida Interflora su Come potare una Stella di Natale. Ricordate di svolgere questa operazione indossando dei guanti perché il lattice che fuoriesce dai fusticini potrebbe irritare la vostra pelle.

In primavera la pianta comincerà a vegetare, alle prime foglioline nuove rinvasatela in un vaso poco più grande di quello utilizzato in precedenza e cominciate ad annaffiarla con costanza. Proprio perché le temperature, anche quelle notturne, si saranno stabilizzate intorno ai 15°C potrete sistemare la vostra Stella di Natale in un luogo luminoso come la veranda, il balcone oppure il giardino. Anche in estate seguite le stesse accortezze, assicurandole una corretta concimazione e il giusto fertilizzante.

È così che dalle gemme, sui rami nudi, spunteranno nuove foglie verde tenero: ben presto, la Poinsettia avrà una splendida chioma. Ricordiamo che bastano 8 ore di luce al giorno perché si tinga in fretta di rosso, rosa oppure bianco. Importante: due volte al mese aggiungete anche un fertilizzante per piante verdi, i risultati saranno sorprendenti.