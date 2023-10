Biscotti di Halloween: ricette "spaventose" da fare con i bambini

Dolcetto o scherzetto? Quale migliore occasione della festività più terrificante dell'anno, per coinvolgere i più piccoli nella preparazione di golosi e spaventosi biscotti che si divertiranno a mescolare (e, in base all'età), a pesare o ritagliare. Entusiasti di potere collaborare alla vita domestica, mettendo in atto la propria creatività, questa attività permetterà loro di migliorare anche la conoscenza degli alimenti.

Di seguito, qualche ricetta semplice, facile e veloce per realizzare ghiotti biscotti da provare prima, dopo e durante Halloween.

Biscotti di Halloween

Golosità mostruosamente semplici ed appetitose farciti soltanto con crema di nocciole e decorati con zucchero alla cannella.

Ingredienti

Pasta frolla alla vaniglia

330 g di farina 00

100g di zucchero

150 g di burro

1 uovo

1 bacello di vaniglia o 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Punta di cucchiaino di cannella (opzionale)

1 pizzico di zenzero

1 pizzico di sale

Punta di cucchiaino di lievito per dolci (opzionale)

Decorazione

Crema di nocciole (quanto basta)

zucchero semolato

25 g di burro fuso

Cannella (qanto basta)

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Preparazione

Per preparare i biscotti di Halloween è doveroso iniziare dalla preparazione della pasta frolla: nel robot da cucina con le lame o nella planetaria con la frusta piatta, lavorare lo zucchero inserendo il burro a pezzetti, un pizzico di sale e la vaniglia; a seguire, aggiungere l’uovo e la farina setacciata, un pizzico di lievito, la vaniglia, lo zenzero e la cannella. Successivamente, mescolare il tutto fino a raggiungere una massa compatta. In seguito, trasferire il composto ottenuto su un piano e conferire all'impasto una forma sferica, appiattendola leggermente e coprendola con della pellicola. Una volta terminata quest'operazione, lasciare riposare in frigorifero per almeno 30-40 minuti.

Una volta terminato il tempo di riposo in frigorifero, riprendete la frolla, lavorandola un pò o sbattendo il mattarello su di essa (così da evitare rotture). Stendere l'impasto su di un piano leggermente infarinato o su carta forno ad uno spessore di circa 4 mm. Ricavare le forme di Halloween attraverso l'ausilio di un taglia biscotti o formine di varia tipologia. Successivamente, trasferire i biscotti in teglia coperti con carta forno. Mentre il forno raggiunge la temperatura, mettere i biscotti in frigorifero (questo servirà a mantenere la forma più facilmente). Cuocere in forno preriscaldato a 180° (funzione statico), per circa 10-12 minuti fino a leggera doratura. Una volta terminata la cottura, sfornare i biscotti e farli raffreddare su una gratella.

Per la decorazione, fare fondere il burro e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Nel frattempo, in una ciotola mescolare lo zucchero semolato con un cucchiaino di cannella (opzionale). In seguito, cospargere i biscotti (con fori) con un pò di burro e successivamente con lo zucchero semolato alla cannella ed infine, spalmare la crema di nocciole su metà dei biscotti e concludere riponendo uno sopra l'altro, con il biscotto su cui precedentemente è stato cosparso lo zucchero. Conservare in scatola ermetica (circa 4 giorni: biscotti senza farcitura; 10-15 giorni: biscotti farciti con crema di nocciole).

Consiglio goloso: per rendere i biscotti ancora più gustosi, aggiungere agli ingredienti 25 g di cacao amaro

Biscotti Halloween con occhietti al cioccolato

Biscotti di Halloween golosi e "paurosamente" semplici da realizzare.