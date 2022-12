Biscotti di Natale: ricette "gustose" da fare con i bambini

Non c'è Natale senza biscotti: speziati, per decorare l'albero, da regalare, da lasciare a Babbo Natale, per impegnare un pomeriggio di brutto tempo oppure per una merenda golosa. Fondamentale è il coinvolgimento dei più piccoli, che si divertiranno a mescolare (e, in base all'età), a pesare o ritagliare. Entusiasti di potere collaborare alla vita domestica, mettendo in atto la propria creatività, questa attività permetterà loro di migliorare anche la conoscenza degli alimenti.

Di seguito, qualche ricetta semplice, facile e veloce per realizzare ghiotti biscotti da provare prima, dopo e durante le Feste.





Biscotti con gocce di cioccolato

I biscotti con gocce di cioccolato sono apprezzati 365 giorni l'anno, ma a Natale ritagliati con gli stampini a tema sono ancora più buoni. Questa ricetta è perfetta da realizzare con i bambini, che si divertiranno ad impastare con le mani la frolla.



Ingredienti

100 g di burro morbido

75 g di zucchero vanigliato

75 g di zucchero semolato

1 pizzico di sale

1 uovo

1 bustina di lievito

200 g di farina per dolci tipo 00

100 g di gocce di cioccolato

Zucchero a velo q.b.



?Tempo di preparazione: 60 minuti



Procedimento

Tagliare il burro a pezzettini e metterlo in una ciotola con lo zucchero e il sale, iniziando ad impastare con le mani. In seguito, aggiungere uovo, farina, lievito e continuare a lavorare il composto fino ad ottenere un panetto omogeneo. A questo punto incorporare alla frolla anche le gocce di cioccolato e farla riposare in frigorifero per una mezz'oretta.

Trascorso questo tempo, stendere la pasta con il mattarello e ritagliare i biscotti con gli stampini natalizi oppure semplicemente con un bicchiere. Imburrare e infarinare una teglia dai bordi bassi e disporre i biscotti ben distanziati tra loro.

Cuocere i biscotti con gocce di cioccolato per 15-20 minuti a 180 gradi, avendo cura di infornarli solo quando il forno avrà raggiunto la giusta temperatura. Sfornare i biscotti e lasciarli intiepidire prima di cospargerli di zucchero a velo.





Biscotti con ricotta e mela

Questi biscotti non contengono né burro né uova offrendo così qualcosa di sfizioso, ma non troppo pesante.



Per preparare questi biscotti di Natale con i bambini, dividetevi i compiti: a loro la fase di impasto e ritaglio, a voi l'ingrato compito di pulire.



Ingredienti

130 g farina 00

75 g maizena o fecola di patate

90 g zucchero di canna

90 g mela Golden grattugiata (mezza mela grande)

100 g ricotta

2 cucchiai di olio di semi

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

??Tempo di preparazione: 60 minuti



Preparazione

Mescolare la farina con la maizena, lo zucchero ed il lievito. Aggiungere poi la mela, la ricotta e infine l'olio ed amalgamare fino ad ottenere un impasto omogeneo.



Formare un panetto da lasciare riposare in frigo per circa 30 minuti prima di stendere la pasta a circa mezzo centimetro. Ritagliare (o fare ritagliare ai piccoli) i biscotti con le formine a stella ed infornare per circa 20 minuti a 160 gradi.





Pepparkakor , i biscotti di Babbo Natale

Se il Natale avesse un profumo, probabilmente sarebbe quello di zenzero e cannella, tipico dei biscotti del Nord Europa. Con questa ricetta potrete portare i bambini a fare un viaggio nel Paese di Babbo Natale: è la versione senza glutine della ricetta dei paesi della penisola Scandinava. Non contenendo farina di frumento, ma quella di mandorle, sono quindi un'ottima merenda da preparare e gustare insieme ai bimbi intolleranti.



Ingredienti

70 g di farina di mandorle

60 g di farina di riso integrale

35 g di fecola di patate

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

45 g di zucchero di canna Mascobado

60 ml di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di sciroppo d'acero

1 cucchiaino abbondante di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella in polvere

2 cucchiai di acqua

1 uovo piccolo



?Tempo di preparazione: 30 minuti + 2 ore di riposo



Preparazione

Mescolare la farina di mandorle con quella di riso, la fecola, lo zucchero e il lievito e nel frattempo scaldare in un pentolino l'olio con lo sciroppo d'acero. Quando i liquidi si saranno ben amalgamati fra loro, unire le spezie e mescolare fino ad incorporarle.

Versare il mix di spezie, olio e sciroppo d'acero nella ciotola con le farine, aggiungere l'acqua e iniziare ad impastare. Quando l'impasto inizierà ad amalgamarsi aggiungere anche l'uovo e continuare a lavorare il composto, finché non avrà la consistenza di una frolla morbida.

Fare riposare la frolla per un paio d'ore in frigo prima di stenderla molto sottilmente: è consigliato aiutarsi con due fogli di carta da forno per evitare che l'impasto si attacchi a mattarello e piano di lavoro.

Ritagliare i biscotti con le formine natalizie e cuocere in forno già caldo per 5-7 minuti a 175 gradi. Fare raffreddare prima di assaggiarli, caldi risulterebbero troppo morbidi.





Biscotti vegani alla cannella

Questi biscotti, sono belli da vedere, buoni e sani da mangiare e perfetti anche come pensierino per le feste, perché ricordano nella forma l'omino di pan pepato che è ritornato in auge dopo essere stato visto nella saga del cartone Shrek.



Ingredienti (per 12 omini)

200 g di farina

90 g di zucchero di canna

45 ml di olio di cocco

30 ml di olio extravergine di oliva

8 g di lievito al cremortartaro

cannella in polvere q.b.

2 cucchiai di zucchero a velo

1 cucchiaio di acqua



?Tempo di preparazione: 1 ora e 30 minuti



Preparazione

Procurarsi frusta, pellicola alimentare, mattarello, teglia da forno, formine a forma di omini carta da forno. Sciogliere quindi lo zucchero di canna in 55ml di acqua e amalgamarlo alla miscela l'olio di cocco e di oliva; mescolare con una frusta. Aggiungere lentamente la farina e continuare a girare per evitare grumi: incorporare poi il lievito e la cannella con l'aiuto di un cucchiaio di legno.

Terminare di impastare il composto con le mani, finché non è liscio e uniforme. Riporlo in frigorifero avvolto in pellicola alimentare per circa un'oretta. Recuperare intanto l'impasto dal frigorifero e stenderlo con il mattarello allo spessore di mezzo centimetro: inciderlo con le formine e trasferire i pezzi su una teglia rivestita con carta da forno.

Infornare quindi a 170° in forno già caldo per 10 minuti. Trascorso il tempo indicato, estrarre i biscotti.

Nel frattempo mescolare in una scodella gli ingredienti della glassa fino ad ottenere una crema. Realizzare un cornetto con la carta da forno e usarlo per disegnare le faccine e i bottoni sugli omini: attendere qualche istante che la glassa asciughi e disporli su un vassoio.





Biscotti di Natale allo zenzero

Zenzero, cannella, chiodi di garofano, canditi I biscotti natalizi hanno spesso un sapore speziato e nordico. Attraverso questa ricetta, potrete realizzare dei gustosi biscotti di pan di zenzero o gingerbread da accompagnare ad una cioccolata calda oppure un tè.



Ingredienti

100 gr di burro

50 gr di zucchero

1 uovo intero

1 cucchiaino di lievito vanigliato

20 gr di zenzero fresco grattugiato

160 gr di farina



?Tempo di preparazione: 20 minuti + 10 minuti di cottura



Preparazione

Prendere il burro e unirlo allo zucchero fino a quando la pasta avrà raggiunto una consistenza cremosa. Unire al composto l'uovo intero, lo zenzero grattugiato, la farina e il lievito vanigliato. Aiutarsi con le mani e lavorare il tutto fino a raggiungere una massa compatta.

Preriscaldare il forno a 180 gradi. Preparare della carta forno e appoggiarla su una teglia. Formare con le mani tanti piccoli biscotti della grandezza di una noce e appoggiateli sulla teglia. Fare cuocere per 10-15 minuti.

Consiglio goloso: per rendere i biscotti ancora più gustosi, aggiungere alla massa di pasta cruda delle gocce di cioccolato.