Umidità in casa: 5 piante con cui allontanare lo "sgradito "ospite"

All'interno delle mura domestiche, le piante risultano particolarmente versatili poichè costituiscono una preziosa "soluzione" per "vestire" gli ambienti, oppure come dono per familiari o amici, ma non è tutto perchè risultanto anche preziosi "supereroi" capaci di venire in nostro soccorso di fronte ad alcune problematiche che potrebbero insinuarsi in casa, come ad esempio, l'umidità.

A tal proposito, una scarsa ventilazione e un'insufficiente luce naturale, sono soltanto alcune tra gli elementi "favorevoli" all'insediamento dello sgradito ospite, ma anche al di fuori dei propri spazi domestici, come ad esempio una perdita d’acqua in un appartamento limitrofo o difetti nell’installazione delle tubature. Qualunque sia la causa, è un problema non soltanto a livello strutturale, e causa di cattivi odori, ma anche per la salute stessa, poichèl’umidità potrebbe causare l''insorgenza di funghi che a loro volta porterebbo alla prolificazione di batteri.

Dunqiue, per correre ai ripari potremmo adottare alcune semplici e natuali soluzioni, come quella di posizionare all'interno delle abitazion, specifiche piante in grado di assorbire l'umidità.