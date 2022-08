Carambola sulla Marecchiese, a causa dell'incidente la strada è stata chiusa

E' stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la Sp258 Marecchiese dove, nel primo pomeriggio di mercoledì, si è verificato un incidente. Lo scontro, che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura, è avvenuto a San Martino dei Mulini all'incrocio con la Trasversale Marecchia. Nell'impatto entrambi i mezzi hanno bloccato sia la carreggiata in direzione di Rimini che quella in direzione di Novafeltria. Al momento risulta solamente un ferito non grave. Anas ha comunicato che le deviazioni per aggirare l'incidente sono sul posto mentre gli agenti della Municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica.