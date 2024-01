Tre auto coinvolte in un grave incidente, paura per una ragazza sbalzata fuori dall'abitacolo

Tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente che si è registrato nella tarda mattinata di martedì (9 gennaio) in via Popilia a Rimini. Secondo le prime informazioni una utilitaria che marciava verso nord ha all’improvviso invaso l’altra corsia di marcia andando a sbattere con violenza su un’altra autovettura. Nell’impatto è stato coinvolto a catena un terzo veicolo. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, è possibile che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore. Ad avere la peggio una ragazza, alla guida di una Peugeot, che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. La ragazza finita coinvolta nell'incidente è la figlia di Enzo Ceccarelli, già sindaco di Bellaria Igea Marina e candidato sindaco a Rimini. E' stata trasportata al Bufalini di Cesena con diversi traumi e ferite, per le cure del caso, ma è sempre rimasta cosciente. Sul posto immediati i soccorsi da parte del 118. L’incidente ha causato lunghe code e traffico.