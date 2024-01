Querelle sulla serie di SanPa, il pm chiede di archiviare il fascicolo su Red Ronnie e i Muccioli

Durante gli scorsi mesi l’avvocato Giulio Magnisi, legale di Red Ronnie, aveva parlato apertamente di “Diritto di cronaca, nessuna diffamazione”. In riferimento alla querelle legata a San Patrignano, con il popolare e critico musicale che era finito indagato, insieme a Giacomo e Andrea Muccioli (figli di Vincenzo) per presunta diffamazione. Ora la vicenda sembra essere giunta a una svolta: il pm Davide Ercolani ha infatti chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico dei tre, escludendone la responsabilità per l'esimente del diritto di critica e di cronaca e per l'assenza del dolo. Nella vicenda venivano contestate in particolare le dichiarazioni fatte in un video postato su YouTube, a seguito della pubblicazione della serie “Sanpa” diffusa da Netflix.

Come riporta l’Ansa veniva contestata una errata ricostruzione della vicenda che portò Delogu a patteggiare una pena per estorsione ai danni di Muccioli, di essere stato accusato di aver provocato la morte di Muccioli e di aver subito giudizi negativi sulla sua persona e sulla funzione ricoperta nella comunità. Per gli avvocati Guido Magnisi, difensore di Red Ronnie e Giulio Basagni, per Giacomo Maria Muccioli, "la richiesta di archiviazione è l'epilogo di un'indagine molto scrupolosa e puntuale in fatto e corretta in diritto". La Procura di Rimini nei mesi scorsi ha chiesto l'archiviazione anche per l'indagine per diffamazione scattata in seguito alla denuncia presentata dai Muccioli contro Netflix e gli autori della serie.