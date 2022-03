Con metodo e sacrificio studentessa del Malatesta sul podio dei Campionati Italiani di Cucina

E’ festa all’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” per il risultato ottenuto dalla studentessa Ilaria Barone. Accompagnata dal prof-tutor Luca Zannoni si è aggiudicata la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Cucina calda nella categoria miglior allieva delle scuole alberghiere a livello Nazionale. La dirigente scolastica Ornella Scaringi si è complimentata ufficialmente attraverso una circolare indirizzata a tutta la comunità scolastica: “Desidero condividere con la comunità scolastica – scrive la dirigente -, la vittoria e la bravura di Ilaria Barone, studentessa della classe 5C. Dopo aver vinto le selezioni regionali, è arrivata sul podio della gara Nazionale, conquistando la medaglia d’argento in occasione di Beer Attraction alla Fiera di Rimini. Mi complimento con Ilaria, che a questo titolo aspirava e che ho visto applicarsi con metodo e sacrificio per raggiungere il risultato. Non lo ha fatto solo per sé, ma come tutti i veri campioni, lo ha fatto per le persone che l’hanno aiutata, primo fra tutti il professor Zannoni, e la comunità in cui si è formata”.