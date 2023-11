A Rimini l’International Horeca Meeting per le edizioni 2025-2026-2027

Italgrob (Federazione Nazionale Distributori Horeca), l’associazione nazionale di riferimento per il fuori casa, ha presentato a Roma uno studio che offre una fotografia del mercato Food & Beverage in Italia.

In occasione del convegno, inoltre, è stata presentata la 13esima edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob che avrà luogo, come consuetudine, nel più ampio contesto di Beer&Food Attraction a Rimini dal 18 al 20 febbraio 2024. La rinnovata edizione della manifestazione dedicata al mondo Horeca è stata annunciata dai manager di I.E.G. - Italian Exhibition Group, l’A.D. Corrado Peraboni e Flavia Morelli Group Exhibition Manager - Food & Beverage Division.

Durante l’evento, Italian Exhibition Group e Italgrob hanno annunciato il rinnovo della partnership per lo svolgimento dell’International Horeca Meeting all’interno della fiera Beer&Food Attraction per le edizioni 2025-2026-2027. L’accordo, siglato tra il Presidente di Italgrob, Antonio Portaccio e l’Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni, nasce con l’intento di proseguire nel percorso avviato insieme anni fa dalle due realtà, per sostenere e supportare l’eccellenza nella distribuzione del fuori casa, promuoverne la crescita e valorizzare le relazioni professionali di un settore in continua evoluzione.