Agrifood italiano all'estero, Piraccini (Macfrut) risponde a Fondazione Fiera Milano: "Pronti all'unione"

“Siamo disponibili a verificare tutte le opportunità per unire le eccellenze delle filiere dell’Agrifood italiano”. Prove di 'unione' per l'agroalimentare italiano dopo che da pochi giorni si è conclusa alla Fiera di Rimini la vetrina di Macfrut.

Renzo Piraccini, presidente di Macfrut e di Fieravicola, fiere dell’Agrifood risponde alle parole del presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, intervenuto all’inaugurazione di TuttoFood auspicando un’unione dell’agroalimentare per proporsi all’estero. Questa l'apertura di Piraccini: “Siamo da sempre convinti che mettersi insieme sia un’idea vincente – dichiara Piraccini - Per questo sono disponibile a sedermi a un tavolo per verificare tutte le opportunità di presentare uniti le eccellenze delle filiere dell’Agrifood italiano in paesi esteri strategici e sostenere così le imprese italiane che sono le vere protagoniste del made in Italy agroalimentare”.