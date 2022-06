L'azienda leader nella cancelleria ha raggiunto l'autosufficienza energetica e punta alla sostenibilità

L’azienda MyO di Poggio Torriana inaugura l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico e raggiunge l’autosufficienza energetica. Il taglio del nastro si è tenuto lunedì 27 giugno alla presenza dei titolari di MyO Simona Bianchini e Marco Bianchini, della presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, del presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi, del sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini, di molti partecipanti e con il messaggio di plauso del sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica Vannia Gava. Sono inoltre intervenuti l’onorevole Jacopo Morrone, il segretario di stato per le finanze e il bilancio di San Marino Marco Gatti e il sindaco di Santarcangelo di Romagna Alice Parma. L’evento, dal titolo “Fare Business in equilibrio con il mondo intorno a noi”, e inserito nel programma dell’8° Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna, è stato l’occasione per un interessante confronto dedicato alla sostenibilità e alla transizione ecologica ed energetica e ai temi del lavoro, argomenti sempre più al centro dell’attualità in questo momento particolarmente impegnativo.

MyO, che si è dotata di un proprio manifesto sostenibile, è da anni molto attenta ed impegnata nell’operare in un’ottica di grande rispetto dell’ambiente con una serie di iniziative. L’azienda nel 2011 ha installato il primo impianto fotovoltaico di 517 kWp (pari a un bosco di circa 30.000 metri quadrati) che oggi viene ampliato con un frangisole di 72,90 kWp l’equivalente di un bosco di circa 4.200 metri quadrati. È stato realizzato un nuovo involucro esterno (termocappotto) e nuovi infissi per un miglioramento della classe energetica. È dotata di varie aree verdi, realizzate anche con la piantumazione di 320 olivi e di isole per la raccolta differenziata. Vengono utilizzati prodotti in carta riciclata, ai dipendenti sono state fornite borracce per ridurre il consumo di plastica e quest’anno sono state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici a disposizione di dipendenti e visitatori. Viene utilizzato un sistema per gli imballaggi strutturato sull’ottimizzazione delle scatole e un sistema di trasporto circolare per la riduzione delle emissioni.

“La nostra missione – spiegano i titolari Marco e Simona Bianchini – è creare valore per noi, per i nostri clienti e fornitori, per le future generazioni, per il territorio e la realtà in cui operiamo. Per noi sostenibilità significa seguire un modello di crescita economica che migliori la qualità della vita di tutti, è un obiettivo complesso, che non può essere raggiunto in breve tempo, ma attraverso un percorso lungo e costante di trasformazione, anche culturale. Siamo fieri di avere raggiunto un nuovo importante traguardo di questo cammino. Dal 2011 abbiamo risparmiato 2900 tons totali di CO2 e stiamo valutando concretamente la possibilità di ingrandire ancora l’impianto, fino a 2 mWp, cioè 2,5 milioni di kWh (chilowattora). Considerando il consumo medio stimato delle famiglie residenti nel comune di Poggio Torriana, il nostro potenziale ampliamento potrebbe arrivare a soddisfare il 30% del fabbisogno delle famiglie del comune”.