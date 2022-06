Novità in casa Banca Popolare Valconca, approvato il progetto di fusione con l'istituto Blu Banca

I consigli di amministrazione di Banca Popolare Valconca Spa, Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. e di Blu Banca S.p.A., che si sono riuniti, rispettivamente, il 20 giugno 2022, il 22 giugno 2022 e il 23 giugno, hanno approvato - a esito degli approfondimenti svolti con l’ausilio dei propri advisor legali e finanziari – il progetto di fusione relativo alla prospetta operazione di integrazione di Bpv in Blu Banca. Il rapporto previsto, come comunicato in data 16 maggio 2022, consiste in una azione ordinaria Blu Banca di nuova emissione per numero 282 azioni ordinarie di Bpv in circolazione.

Il Progetto di Fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento saranno depositati presso le sedi sociali delle banche partecipanti. Per completezza si segnala che la presente operazione di fusione sarà sottoposta al vaglio autorizzativo della Banca d’Italia, cosicché le assemblee dei soci di Blu Banca e di Bpv potranno pronunciarsi in merito alla medesima subordinatamente al positivo esito del procedimento autorizzativo in Banca d’Italia.

Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione di cui sopra e all’approvazione delle rispettive assemblee dei soci, è previsto che la Fusione produrrà effetti dalla successiva data che verrà indicata nell’atto di fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali.