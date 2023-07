CherryBank muove i primi passi in Banca Popolare Valconca. "Massima trasparenza tra le parti coinvolte"

Dopo la stipula dell’accordo quadro che prevede la fusione della Banca Popolare Valconca con CherryBank, l’amministratore delegato Giovanni Bossi ha avviato i primi incontri con una serie di esponenti dell’azionariato. In questa fase di transizione, questo il punto fornito dai commissari straordinari Francesco Fioretto e Livia Casale. “I colloqui avviati dall’Ad di Cherry con alcuni esponenti dell’azionariato sono il primo passo di un’azione di comunicazione che coinvolgerà via via tutti gli stakeholders interessati all’operazione e che vede la nostra partecipazione, in linea con l’approccio tenuto fino a ora. In questo quadro, il dottor Bossi ha anche attivato una casella di posta elettronica alla quale tutti potranno indirizzare le loro richieste di chiarimenti. Il progetto procede nella massima collaborazione e trasparenza tra le parti coinvolte”.