Al cinema Fulgor il primo appuntamento della nuova fase di progettazione del Piano strategico

Il futuro non si può prevedere con certezza, ma le proiezioni per i prossimi anni delineano una serie di importanti sfide alle porte. Come affrontarle? Identificando scenari alternativi e costruendo su questi azioni e politiche strategiche per vincere la sfida collettiva e governare il nostro futuro. Questo è l’obiettivo di Oggi è domani. Creiamo Futuri Insieme, il primo appuntamento della nuova fase di progettazione e partecipazione allargata che, a diciassette anni dall’avvio del Piano strategico di Rimini e del suo territorio, porterà alla definizione di un Piano di Azione Strategico (PAS) con orizzonte 2030.

Il via con l’incontro pubblico in programma mercoledì 27 marzo alle ore 17.30 al cinema Fulgor quando si apriranno i lavori di un percorso che durerà oltre un anno e in cui la comunità in tutte le sue espressioni sarà chiamata a dare il proprio contributo per costruire una consapevolezza collettiva sulle sfide dell’attualità e le opportunità del futuro, identificando prima e co-progettando poi azioni su tre ambiti: territorio e ambiente – sociale – economia e lavoro.

La trasformazione strategica e partecipata del territorio ha coinvolto fin da subito una comunità allargata, le fondamenta da cui prende avvio questa nuova fase progettuale. Già 150 persone hanno risposto alla call di partecipazione, con un riscontro significativo alla domanda “perché partecipare?”: “perché ci credo!, perché il futuro della nostra città deve essere tratteggiato da molte mani e da molte menti, perché mi piacerebbe dare un contributo a migliorare la città che avranno i miei nipoti”.

Dopo la presentazione pubblica di mercoledì 27 marzo - che vedrà la partecipazione del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - il percorso prevede una serie di incontri sulle tematiche di lavoro con relatori nazionali e internazionali, utili a costruire una consapevolezza collettiva sulle sfide a cui i territori sono chiamati. Seguiranno momenti di confronto, workshop e laboratori di co-progettazione. Il tutto per arrivare nella primavera del 2025 a restituire alla comunità il primo Piano di Azione Strategico 2030.