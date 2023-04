Da Macrfut Coldiretti lancia un appello: "Salviamo la frutta italiana"

Una intera giornata dedicata alla frutta e verdura coltivate in Italia con la mobilitazione degli agricoltori della Coldiretti al Macfrut di Rimini il più grande salone del settore con curiosità e nuove tendenze. L’appuntamento è per mercoledì 3 maggio a Riminifiera a partire dalle ore 10,00 nello spazio Coldiretti padiglione D5 – stand 038 con il presidente nazionale Ettore Prandini e il Report “Salviamo la frutta italiana” per fermare la strage di piante lungo la Penisola che ha drammatici effetti sui consumi nazionali e sul clima, l’ambiente, il territorio e la salute degli italiani. Nello stand Coldiretti sarà possibile vedere e toccare con mano la prima mappa del frutteto italiano vittima della strage che ha decimato le varietà coltivate lungo la Penisola.

Nel pomeriggio alle ore 14,30 alla Sala Neri 1 l’incontro “Ortofrutta, la sfida dell’innovazione” con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Nicola Bertinelli presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Guido Cardelli Masini Palazzi Presidente Coldiretti Rimini, Alessio Mammi, Assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna, On. Mirco Carloni Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Sonia Ricci presidente di Unaproa, Paolo Bruni, Presidente CSO (Centro servizi ortofrutticoli), Adriano Aldrovandi Presidente AOP UnaPera Davide Vernocchi Presidente Apo Conerpo, Prof. Mario Pezzotti Professore Università di Verona e Dirigente Centro Ricerca e Innovazione FEM, Roberto Della Casa Docente di Marketing e Gestione dei prodotti agroalimentari Università di Bologna e Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini.