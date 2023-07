Il Gruppo Maggioli alla conquista degli utenti di TikTok con i libri professionali

Non solo gialli, libri distopici, fantasy o romance per “Young Adult”. Anche i libri professionali, grazie a Maggioli, conquistano gli utenti di TikTok e soprattutto chi segue i #BookToker, hashtag di tendenza dove spopolano le recensioni in video. Nel giro di cinque mesi, su TikTok, il profilo Diritto.it, dedicato alla community di Maggioli, ha totalizzato circa 84.000 followers, quasi 240.000 like e 6.000.000 visualizzazioni con meno di 70 video pubblicati: sono numeri significativi, vicini a quelli della narrativa di intrattenimento e in costante crescita, dal momento che i contenuti pubblicati sulla pagina continuano a raccogliere migliaia di consensi ogni giorno.

Maggioli ha affidato all'avv. Luisa Di Giacomo – legal influencer e creator anche per cybersecurity e protezione dati - la gestione dei contenuti del profilo: “TikTok rappresenta per le aziende un nuovo e potente strumento per raggiungere un pubblico sempre più vasto” afferma l’avv. Di Giacomo. "Validi creator si sono spostati su questa piattaforma che, grazie ad un algoritmo diverso dagli altri social, fornisce la possibilità di “diventare virali” in tempi strettissimi. Ma la vera novità è l'interesse che TikTok ha mosso negli editori, che hanno individuato in questa piattaforma, come appunto Maggioli, un innovativo cuneo per attirare nuovo pubblico verso le proprie pubblicazioni".

Il fenomeno #BookToker, nato negli Stati Uniti, ha fatto sì che il social media “TikTok” sia divenuto il punto di riferimento per gli appassionati lettori. Ma non era così prevedibile che anche il mondo delle pubblicazioni professionali - destinate spesso al mondo della formazione- potesse trovare così ampio spazio in Italia e così larghi consensi sul social media cinese.

Tra i contenuti più apprezzati del profilo diritto.it, quelli dedicati al concorso per l’Agenzia delle Entrate e Asmel. Ottimo il riscontro ottenuto anche dal format dedicato ai quiz di diritto pubblico e privato e dai video sulle offerte di lavoro. Appare dunque chiaro che Maggioli ha felicemente individuato su TikTok un inedito spazio rendendosi così apripista per l’editoria italiana professionale.

Un progetto vincente questo lanciato su “TikTok” e che si avvia a raggiungere il primato nel settore dei concorsi pubblici, a testimoniare la grande attenzione rivolta da Maggioli – tra i principali leader di soluzioni ICT e di Digital Publishing dedicate alla Pubblica Amministrazione - alle nuove tecnologie e in particolar modo alla rete e ai social media.

Con l’innovativo canale, strategicamente individuato, il Gruppo Maggioli si conferma punto di riferimento per il mercato dei professionisti e della P.A.