I costi delle bollette energetiche al centro di un workshop rivolto alle aziende

Mercoledì 8 giugno il Tecnopolo di Rimini in collaborazione con Confindustria Romagna ed ARTER all’interno dell’evento R2B ha organizzato un workshop rivolto alle aziende dal titolo: “Le comunità energetiche delle imprese. Un volano fondamentale per l’economia delle città solari” alle 15.00 in presenza o online. La riunione in presenza si svolgerà presso la sede di Confindustria Romagna in Piazza Cavour 4. Già da tempo il CIRI FRAME - Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale sulle Fonti Rinnovabili l’Ambiente il Mare e l’Energia – si occupa di Comunità energetiche grazie all’attività scientifica del prof. Leonardo Setti che già dal 2011 si occupa di questi temi e realizza progetti concreti a favore delle imprese dei territori.

“Le aziende vivono un momento terribile in quanto gli eventi congiunturali hanno fatto lievitare i costi delle bollette energetiche. – dice il prof. Leonardo Setti, Presidente del Centro per le Comunità Solari – Occorre un piano per mettere in sicurezze le imprese e il modo più rapido e strutturale è quello di dotare le imprese di impianti fotovoltaici trasformando le aree industriali in grandi centrali verdi per il territorio. Il nostro progetto sulle comunità energetiche tra le imprese permette di abbassare i costidi ammortamento degli impianti a 4-5 anni generando attività di welfare sociale per il territorio. In Italia abbiamo oltre 9000 chilometri quadrati di aree industriali già pronti e facilmente accessibili in cui si potrebbero installare oltre 70 GW di potenza fotovoltaica rendendo le imprese pressoché autonome da marzo a ottobre riducendo così i loro costi energetici del 70%.”

Quest’anno R2B, l’Evento Research to Business promosso da regione Emilia Romagna ed Arter,sarà una manifestazione diffusa sui territori, che connetta il sistema dell’innovazione dell’Emilia-Romagna e dia visibilità in termini di offerta di innovazione e competenze, in collaborazione con numerosi partner e iniziative sul territorio. L’evento di Rimini organizzato dal Tecnopolo di Rimini e Confindustria Romagna si svolgerà con l’importante partnership di IEG Expo – Fiera di Rimini con la quale sono giù attive da anni importanti attività di collaborazioni scientifiche sia con la Fiera Ecomondo che con Key Energy. Dopo il debutto di SEC – Solar Exhibition & Conference by Key Energy (tre giorni dedicati all’industria dell’energia solare e alle sue filiere, con parte espositiva e convegni anche sulle comunità energetiche), l’appuntamento per solare e storage, efficientamento energetico, sustainable city, e-mobility è alla 15ª edizione di Key Energy (Fiera di Rimini, 8 – 11 novembre, in contemporanea ad

Ecomondo) organizzata da Italian Exhibition Group. In questa direzione continuerà la collaborazione tra Fiera di Rimini e Tecnopolo di Rimini. Infine, il fatto che a Rimini si svolga il workshop presso la sede di un’importante associazione di Categoria è il segnale della volontà di collegare sempre di più i Tecnopoli con le esigenze concrete di innovazione manifestate dalle imprese