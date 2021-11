Il weekend di Halloween chiude una settimana da incorniciare per gli albergatori

Dopo il successo di presenze alla fiera di Ecomondo, che arrivava già un ottimo riscontro di affluenza al Ttg, la scia lunga del ponte di Halloween ha portato alla Riviera un boom di turisti. Alberghi pieni e il centro storico, con tutte le sue attrattive, fanno ben sperare su una piena ripartenza del comparto turistico tanto che già ci si sta muovendo per le festività natalizie nonostante i cartelloni degli eventi siano ancora da riempire. "Ecomondo si è dimostrato un successo in termini di presenze - ha spiegato Patrizia Rinaldis, presidente dell'Aia di Rimini - e sulla sua scia anche il ponte di Halloween è stato soddisfacente. I dati, ancora parziali, indicano che le strutture ricettive hanno avuto un pienone di almeno 2 giorni con punte di 4 per certi alberghi. La cosa più importante è che i prezzi hanno tenuto: non ci sono state camere 'svendute' e gli hotel si sono mantenuti in linea con le quotazioni del periodo. Le uniche criticità registrate sono state quelle legate alla mobilità e, per il futuro, dobbiamo pensare ad attrezzarci in maniera adeguata. Adesso guardiamo con ottimismo alle festività natalizie perchè, anche se veniamo da una stagione estiva tutto sommato soddisfacente, non dobbiamo dimenticare che un anno è fatto di 12 mesi".