La banca dona quote per 2 milioni di euro ai propri clienti colpiti dall'alluvione

Sabato mattina al Palacongressi si è tenuta la cerimonia di consegna delle liberalità rese disponibili dalla Banca Mediolanum per i propri clienti che hanno riportato danni materiali a seguito dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel mese di maggio. Giovanni Pirovano, Presidente di Banca Mediolanum, ha consegnato a 713 nuclei famigliari che hanno subito danni alla prima casa e ai beni mobili in essa contenuti liberalità per un totale di 1.934.500 euro in quote proporzionali ai danni subiti e accertati secondo i criteri stabiliti dalla Banca.

“Anche in questa occasione siamo vicini in modo concreto e tangibile ai nostri clienti colpiti da una calamità naturale - dichiara Pirovano - Siamo guidati da un profondo senso di responsabilità e impegno nei confronti della comunità, un senso di restituzione che rientra da sempre nel nostro modo di agire. Vogliamo essere presenti a fianco delle famiglie e dare concretezza al valore della solidarietà e dell'appoggio reciproco, ancor di più nei momenti di necessità. Questa azione non solo aiuta a mitigare gli effetti delle perdite subite dalle famiglie colpite, ma contribuisce anche a ristabilire un senso di normalità e sicurezza, fondamentale per la ripresa dopo un evento tanto devastante”.