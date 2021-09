Macfrut 2021: alla Fiera innovazione e giovani imprese del settore agricolo

Prende vita dal dal 7 al 9 settembre presso Rimini Fiere l'appuntamento con MaFrut 2021 che vedrà fra i protagonisti il Centro Agroalimentare di Bologna on cinque stand, due dei quali dedicati a CAAB e CAAB Advisory e tre ai grossisti del mercato. Sarà l’occasione per la presentazione agli operatori, al pubblico, agli stakeholders e alla stampa due importanti progetti agro-innovativi realizzati da Drover, startup e spin off dell’Università di Bologna, e da Edo Radici Felici, startup e spin off dell’università di Pisa. È questa la prima presentazione pubblica dei risultati del nuovo desk acceleratore CAAB per idee e progetti agrifood tech.

Appuntamento innanzitutto martedì, alle 16.15 nel Padiglione B2, stand 027, per la presentazione di “FieldRobotics”, agro-innovation e robotizzazione in agricoltura”, a cura di Drover, startup e spin off dell’Università di Bologna. Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un sistema di agricoltura di precisione robotizzata per i trattamenti in campo attraverso l’interazione di droni e rover. Mercoledì, alle 15.30, l’ulteriore incontro dedicato ad “Agro innovation e colture fuori suolo”, con la presentazione dell’impianto aeroponico progettato da “Edo Radici Felici”, startup e spin off dell’Università di Pisa impegnata nell’elaborazione di un sistema di agricoltura indoor basato sulla tecnica aeroponica, con l’utilizzo di led e basso impatto idrico. Progetti nei quali il consumo di acqua è inferiore del 96% a quello abitualmente necessario per la coltura in campo. Edo Radici Felici realizza impianti fuori suolo innovativi e sostenibili per la coltivazione di specie ortive con tecnologia di tipo aeroponico: una soluzione strategica per incrementare l'efficienza produttiva con un basso impatto ambientale, limitando l'uso delle risorse non rinnovabili e gli scarti e applicando le best practices industriali al settore agricolo.

CAAB parteciperà anche martedì alle 15.00, all’evento generale di presentazione delle realtà innovative presso lo stand Unibo/Serinar, con la partecipazione anche del Presidente di ICE, Carlo Ferro. Per il Centro Agroalimentare di Bologna interverranno il Presidente CAAB Andrea Segrè e il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli, con il Direttore Marketing Duccio Caccioni.