Marchetti, coach De Giorgi e Federico Rampini ospiti a San Patrignano dell'Evolution Forum Day

Federico Marchetti, creatore di Yoox, prima startup valutata 1 miliardo di dollari. Ferdinando De Giorgi, da 30 anni icona del volley internazionale, allenatore dell’Italia campione del mondo in carica. Federico Rampini, celebre giornalista, editorialista e saggista esperto di geopolitica. Rossella Migliaccio, imprenditrice, autrice ed esperta di immagine a livello internazionale. Chiara Montanari, prima italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide, oggi imprenditrice e consulente. I celebri formatori Max Damioli, Licia Consoli ed Emanuele Maria Sacchi. Josefa Idem amata campionessa mondiale e olimpica di kayak, oggi psicologa del lavoro e dello sport e formatrice.

Sono questi alcuni dei protagonisti della 26esima edizione di Evolution Forum Day, evento ispirazionale unico nel suo genere che si tiene sabato 25 novembre presso l’auditorium di San Patrignano, unico evento di questo tipo in Europa ad essere organizzato all’interno di una comunità di recupero. Ormai sono tutti esauriti i 1.000 posti disponibili nel palazzetto.

A guidare la giornata sarà Gianluca Spadoni, imprenditore romagnolo titolare dell’azienda di San Marino Evolution Forum che ha ideato l’evento ormai 14 anni fa. “Il 25 novembre – commenta - celebreremo a Sanpa il nostro Natale. Sembra passato un secolo da quel 9 marzo 2009, quando insieme a Massimiliano Alvisi organizzammo la prima edizione di quello che allora si chiamava Evolution Forum. Sono orgoglioso che dopo 14 anni, 25 edizioni, 15.000 partecipanti e decine di ospiti di livello internazionale questo evento sia diventato il punto di riferimento in Italia in questo settore”.

Il sottotitolo dell’evento, “Imparare non è una fase della vita, ma un momento della giornata", contiene la mission con cui l’azienda porta avanti le proprie attività di formazione in giro per l’Italia, durante le quali quest’anno sono state incontrate complessivamente 14 mila persone. “Il nostro obiettivo – continua il formatore – è aiutare le persone a coltivare il desiderio della conoscenza, trasmettendo competenze, energia positiva e voglia di migliorarsi”.

Nelle 25 edizioni passate Evolution Forum Day ha ospitato circa 170 celebrità tra cui Alex Zanardi, Aldo Cazzullo, Alessia Lanza, Siniša Mihajlovi?, Enzo Iacchetti, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Martin Castrogiovanni, Brunello Cucinelli, Julio Velasco. Ha prodotto circa 190 di ore di formazione fruite da circa 15.000 partecipanti.