Macfrut presentato ai mercati ortofrutticoli di Madrid e Barcellona

Si è svolto lo scorso fine settimana un tour di presentazione di Macfrut nei mercati ortofrutticoli di Madrid e Barcellona, i più grandi della Spagna e tra i più importanti mercati all’ingrosso d’Europa. L’interesse manifestato dai grossisti è stato rilevante e già 22 imprese si sono iscritte per la partecipazione alla 41 edizione della fiera in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio 2024.



Tra queste, da Mercamadrid, prenderanno parte: Grupo Guerrero, Eurobanan, Frutos Hermanos Montes, Frutas Candil, Cherry World, Frutinter, SAT Agricola Perichan, Patatas Meléndez. Queste invece da Mercabarna: CMR group, Frutas Diego Martínez, Hermanos Fernández, Cultivar, Fruiver, Frutas y Hortalizas Flores, Iberian Premium Fruits (naranjas torres).



L’interesse dei grossisti, la maggior parte dei quali possiede anche un magazzino esterno con cui fornisce la moderna distribuzione, è incontrare esportatori di mele, kiwi e uva da tavola che sono i prodotti italiani più venduti nel mercato spagnolo. Molto interesse anche per gli esportatori dall’Africa o dell’America Latina che hanno bisogno dei mercati generali come piattaforma di servizi.



Viene sempre più apprezzato il peculiare format di Macfrut, che attrae soprattutto imprese di medie dimensioni che cercano oltre al business anche la conoscenza, e apprezzano particolarmente la piattaforma B2B predisposta per gli espositori che consente di pianificare gli incontri prima dell’evento fieristico.