Nasce una collaborazione tra RivieraBanca e San Patrignano, convention natalizia con i dipendenti

RivieraBanca ha celebrato la convention natalizia con i suoi dipendenti e il Consiglio di Amministrazione presso la Comunità di San Patrignano. Una serata iniziata con un momento di condivisione nel teatro, con il presidente Fausto Caldari e il direttore generale Gianluca Conti. Ha fatto seguito la cena che, accuratamente preparata dallo staff di San Patrignano, è avvenuta nel grande sala da pranzo, è stata accompagnata dal coro dei Sanpa Singers, circa 30 elementi che hanno cantato alcuni bellissimi brani. Sono intervenuti Manuela Messori, responsabile eventi San Patrignano e Roberto Bezzi, presidente della Cooperativa Agricola. Sono state sorteggiate due due mountain bike a pedalata assistita World Dimension, brandizzate RivieraBanca, in linea con la vicinanza al tema ESG.

Un’esperienza molto positiva, che oltre a celebrare l’arrivo del Natale ha dato vita a una bella collaborazione tra RivieraBanca e San Patrignano, in cui il sorriso e il valore dell’essere assieme è stato il denominatore comune.

“L’ultimo miglio della felicità - come dice Leonardo Becchetti - sta nell’accendersi e mobilitare le nostre energie per un fine che ci appassiona e di cui percepiamo l’impatto generativo, ovvero la capacità di creare opportunità positive nelle vite di nostri simili”.