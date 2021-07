Prodotti bio e a chilometro zero, parte il mercato delle Fontanelle

Tanti alimenti della tradizione enogastronomica romagnola come la porchetta di Baiata, ma anche quinoa, chia, farro, tutti a km 0 e molti con certificazione biologica, oltre al vino di una cantina vinicola riminese. Da domattina a Riccione, in provincia di Rimini, parte il mercato alimentare Fontanelle, che si terrà tutto l'anno, tutti i sabato mattina in viale Sicilia. Saranno 14 i banchi alimentari aperti dalle 7 alle 14. Le graduatorie sono state approvate e pubblicate con determina e in queste ore l'ufficio Suap e l'ufficio traffico del Comune stanno lavorando con le associazioni degli ambulanti per definire gli ultimi dettagli. "Domani a Fontanelle sarà come una festa in cui si inizia una tradizione di quartiere che darà vita, lavoro, servizi a tutti i cittadini di Riccione", commenta il sindaco, Renata Tosi. "Dare alla città un nuovo mercato a km zero e la possibilità a più aziende agricole del territorio di incontrare la domanda di prodotti freschi che arriva dai residenti è un modo di rendere i servizi più vicini ai cittadini". Il mercato era una delle promesse della campagna elettorale, aggiunge, "perché è motivo di aggregazione, nuovi servizi e nuove opportunità di lavoro alla comunità". Per il sindaco, "per una città turistica, rendere vivibile e creare punti di attrazione che poggiano sulla tradizione, sul biologico, sul buono che portiamo in tavola, è fondamentale".